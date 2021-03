Aluehallintoviraston uusimmat määräykset ja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä Keusoten tuoreimmat koronalinjaukset näkyvät Hyvinkään kaupungin toiminnassa 8.3.-28.3.2021 välisenä aikana. Suurin muutos koskee yläkoulujen etäopetukseen siirtymistä ja lukiolaisten hybridimallin muuttumista täysin etäopiskeluun.

Hyvinkääläiset yläkouluoppilaat ja lukio-opiskelijat etäopinnoissa ensi viikosta lähtien

- Sekä peruskoulussa että lukiossa on toimintamallit valmiina etäkoulunkäynnille entuudestaan, sillä tämä ei ole ensimmäinen kerta, jolloin koronavirustilanne on edellyttänyt etäopetusta. Myös ateriajärjestelyt etäkoulun aikaan ovat kunnossa, sanoo sivistystoimenjohtaja Pentti Halonen.

Ylioppilaskirjoitukset ajoittuvat myös samaan ajanjaksoon, kirjoitukset järjestetään turvavälein ja turvallisuusjärjestelyin Kipinässä.

Liikunta ja harrastaminen ensisijaisesti ulkotiloissa

Aluehallintovirasto on määrännyt kaikki Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla sijaitsevat yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut asiakas-, osallistuja- ja odotustilat suljettaviksi, mikä myös rajoittaa liikuntapaikkojen toimintaa. Keusote suositteleekin ensisijaisesti ulkoliikuntaa.

- Kaupungin hallinnassa olevien sisä- ja ulkoliikuntapaikkojen käyttöä rajoitetaan annettujen ohjeiden mukaisesti. 8.3.2021 alkaen. Vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien harjoittelu on sallittu pienryhmäharjoitteluna ja annettuja hygieniaohjeita noudattamalla sisä- ja ulkotiloissa, sanoo Pentti Halonen.

- Olemme olleet säännöllisesti yhteydessä hyvinkääläisten urheiluseurojen kanssa koronatilanteen vaikutuksista keskustellaksemme. Yhteistyö etäyhteydellä pidettyjen Seurateams-kokousten kautta on toiminut mutkattomasti. Seurat ovat sopeutuneet tilanteeseen hyvin ja turvallisuusohjeita on noudatettu, mistä haluan kiittää seuratoimijoita. Koronatilanne on otettu vakavasti ja ryhmäkoot ja osallistujamäärät on huomioitu vuorosuunnittelussa, arvioi Halonen.

Kaupungin tilavaraamo on omalta osaltaan huolehtinut joustavasti tarvittavista muutoksista.

- Ensi viikosta lähtien rajoitukset koskevat Aluehallintoviraston määräysten mukaan myös yksityisten toimijoiden hallussa olevien harrastustilojen käyttöä, eli nekin ovat vain rajatusti käytettävissä. Nämä rajoitukset ovat osa valtion lähiviikkojen määräämiä poikkeusolojen sulkutoimenpiteitä, sanoo kaupunginjohtaja Jyrki Mattila.

- Tartuntojen kasvu Uudellamaalla on tällä hetkellä huolestuttava ja riskinä on, että koronaviruksen leviämisen kiihtyminen johtaa vaikeuksiin sairaalapaikkojen saatavuudesta. Siksi on oleellista, että juuri nyt noudatamme annettuja kokoontumisrajoituksia ja terveyssuosituksia, painottaa Mattila.

Hyvinkään kaupungin kulttuurilaitosten toiminta jatkuu rajattuna entiseen aiempien määräysten ja suositusten mukaisesti, ensisijaisesti palvelut löytyvät netistä ja sosiaalisesta mediasta. Kaupungintalo on pääosin suljettu, mutta neuvonta- ja aulapalvelut toimivat rajatusti. Tapaamisista ja käynneistä on sovittava erikseen. Kaupungintalon aulassa toimiva kahvila Donner toimii noutopalveluperiaatteella, lisätietoja on saatavilla kahvilan kautta.

