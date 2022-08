Hyvinkäällä järjestetään tulevalla viikolla ennennäkemätön kattaus tapahtumia Motocrossin MM-kilpailuista musiikkifestivaali Kaukas EloFolkiin

MOTOCROSSIN MM

Motocrossin MM-sarjan osakilpailu saapuu 13.-14.8.2022 Hyvinkään Vauhtipuistoon. Vauhtipuiston motocrossradalla ajetaan kisaviikonloppuna MXGP-kuninkuusluokan lisäksi myös MX2-, EMX250- ja EMX125 sekä EMX Open -luokkien kilpailut.



Suomen MM-osakilpailu on motocross-fanien ja ystävien kohtaamispaikka täynnä kisatunnelmaa. Viikonlopun aikana päästään nauttimaan maailmanluokan motocross-viihteestä ja tapaamaan kansainvälisiä tähtikuskeja upeissa puitteissa Hyvinkään Vauhtipuistossa, jonka sijainti hyvien kulkuyhteyksien äärellä takaa sujuvan saapumisen julkisilla kulkuvälineillä. Alle 7-vuotiaat pääsevät alueelle aikuisen seurassa ilmaiseksi.

LYSTILAUANTAI

Perinteinen koko perheen Lystilauantai Villatehtaalla lauantaina 13.8. kello 10–15. Perinteisessä kesätapahtumassa on tarjolla muiden muassa suurkirpputori, esiintyjiä, yhdistysten esittelypisteitä, lakua, kahvia, lettuja ja ongintaa.

HYVINKÄÄN PUUKKO 2022

Hyvinkään Puukko -tapahtuma järjestetään Hyvinkään kaupungintalon aulassa Lystilauantain yhteydessä lauantaina 13.8. kello 9-15. Aulassa kokoontuvat puukkotarvikkeiden ja puukkojen myyjät ympäri Suomen. Ohjelmassa on myös työnäytöksiä. Lapsille järjestetään puukonkäsittelykoulu. Tapahtuman yhteydessä julkistetaan parhaan kokkiveitsen tekijä kello 12.00.

JUKOLAN PILOTIT FLY IN

Lauantaina 13.8.2022 Hyvinkään Lentokentällä

Ohjelmassa on muiden muassa SIL Eagles -lennätyksiä nuorille, taitolentonäytöksiä sekä konekaluston esittelyä. Näytökset alkavat kello 15.00. Tapahtuma on kaikille avoin.

JuPin 100 v FlyIn 12-14.8.22 - Jukolan Pilotit Ry

MUSIIKKI

Kaukas EloFolk 2022

Vanun Voima ry järjestää vuosittain Kaukas EloFolk-kansanmusiikkifestivaalin sekä useita muita konserttitapahtumia Hyvinkään Kaukasissa, vanhan vanutehtaan ympäristössä.

https://kaukaselofolk.fi

Torstai 11.8.2022 klo 19

19.00 Mykkäfilmi, säestys Natalia Castrillion & Timo Alakotila

Perjantai 12.8.2022

18.00 Kristine Heebøll, (DK) Timo Alakotila

19.30 Petri Hakala ystävineen

mukana jousikvartetti (Siiri Virkkala, Esko ja Mauno Järvelä, Marion Göbel) Roger Tallroth, Timo Alakotila

21.00–21.45 Tanssisoittoa Petri Hakala & co tahdissa

Lauantai 13.8.2022

13.30 Lastenkonsertti: Pentti Rasinkangas ja Jarmo Romppanen

16.00 Jussi Syren & Groundbreakers

17.00 Duo Selina (pihalava)

17.30 Kvarty Five

18.30 Pohjola Project (pihalava)

19.00 Alda

20.00 Pohjola Project (pihalava)

20.30 Pentti Rasinkangas & JPP

21.30 Katrilli Antti Savilammen ja JPP:n vetämänä

Summertime Blues

Ale Pub Hyvinkää

pe 12.08.2022 22:00 - 01:00

Uudenmaankatu 4, 05800 Hyvinkää

Pitkän perinteen omaava bluestapahtuma järjestetään kahden välivuoden jälkeen. Yhdeksännessä Summertime Blues -tapahtumassa esiintyvät mm. BluesRocks sekä Good Rockin Kempas & The Short Timers.

Kulttuuriterassi

Kulttuuriterassi Kirjastoaukiolla järjestää monipuolista ohjelmaa Facebookista:

(1) Kulttuuriterassi | Facebook

TEATTERI

Teatteri Päivölä esittää Virve Ojanteen tuoreen sovituksen Teuvo Pakkalan komediaklassikosta Tukkijoella. Ohjaus Teemu Ojanne, musiikista vastaa Marja-Liisa Hilander. Esitykset Knehtilän tilan tunnelmallisessa suuressa ladossa Hyvinkään Palopurolla.

su 7. elokuuta 2022 15:00

ti 9. elokuuta 2022 19:00

to 11. elokuuta 19:00

su 14. elokuuta 2022 15:00

LIIKUNTA

HYVINKÄÄN KATUKORIS

Hyvinkään Pontevan järjestämä Hyvinkään Katukoris pelataan lauantaina 13.8. kello 10–16. Hotel Sveitsin piha-alueella. Koristapahtuma järjestetään jo 29. kerran Hyvinkäällä.

KATUKORIS | Hyvinkään Ponteva ry (hypokoris.fi)

KELTAINEN SYDÄN

Lauantaina 13.8. klo 14.00 Pihkalan pesäpallostadionin valtaa tähtiä vilisevät joukkueet, kun pelataan pesistä hyvän tarkoituksen puolesta. Hyvinkään Tahkon neljättä kertaa järjestämä hyväntekeväisyysottelu Keltainen sydän on hyvän mielen koko perheen ilmaistapahtuma.

Keltainen Sydän -hyväntekeväisyysottelussa pelataan pesistä hyvän tarkoituksen puolesta! - Hyvinkään Tahko (hyvinkaantahko.fi)

MUSEOT

Ratajätkät-näyttely

pe 6.05.2022 – su 28.05.2023

Suomen Rautatiemuseo, Hyvinkäänkatu 9, 05800 Hyvinkää

Ratajätkät-näyttely kertoo radanrakentajista ja armottomasta työstä erämaita halkovilla ratalinjoilla. Nostalgisessa näyttelyssä on esillä historiallisia valokuvia ja tarinoita ratatyömaiden arjesta ympäri Suomea. Näyttely pohjautuu Työväenmuseo Werstaan museonjohtaja Kalle Kallion väitöskirjaan. Tarinat rautatienrakentajien kokemuksista vuosina 1857–1939 ilmestyvät toukokuun alussa myös SKS Kirjojen kustantamana tietokirjana. Ratajätkät-näyttely toteutetaan yhteistyössä Työväenmuseon Werstaan kanssa ja se avataan samaan aikaan molemmissa museokohteissa. Suomen Rautatiemuseossa näyttely on avoinna 6.5.2022–28.5.2023.

https://rautatiemuseo.fi

Puistojuna liikenteessä sään salliessa

la 4.06.2022 - su 14.08.2022

Suomen Rautatiemuseo, Hyvinkäänkatu 9, 05800 Hyvinkää

Rautatiemuseon suosittu puistojuna on liikkeellä jälleen tänä kesänä museon puistossa. Pieni Deeveri-veturi ottaa kyytiinsä pienempiä ja isompia matkustajia ja tekee kierroksen museon vehreässä puistossa. Puistojuna on sään salliessa liikenteessä joka päivä 14.8.2022 saakka klo 10.30–16. Sadesäällä puistojuna ei voi kulkea. Museon sisäänpääsymaksun hinnalla pääsee myös puistojunan kyytiin. Jos tulet pelkästään junaan, osta puistojunalippu Pakarituvan kahvikioskista museon puistossa. Lippu maksaa euron ja se on voimassa koko päivän.

https://rautatiemuseo.fi

Rautatiemuseopäivä 2022

su 14.08.2022 10:00 - 17:00

Suomen Rautatiemuseo, Hyvinkäänkatu 9, 05800 Hyvinkää

Rautatiemuseopäivää vietetään kahden vuoden tauon jälkeen sunnuntaina 14.8.2022. Tämän vuoden tapahtumassa juhlistetaan Suomen rautateiden 160-vuotista historiaa. Luvassa on iloista rautatietunnelmaa ja monia aktiviteetteja kaikenikäisille. Päivän aikana voi matkustaa museojunissa, ihailla liikkuvia vetureita, seurata kääntöpöytänäytöksiä ja kokeilla resiinan kulkua sekä lähteä puistojunan kyytiin.

Museojunaliikenne

Rautatiemuseopäivänä 14.8.2022 ajetaan Suomen ensimmäisellä, Helsinki–Hämeenlinna rautatiereitillä sekä etelästä pohjoiseen että pohjoisesta etelään eri aikakausien junakokoonpanoilla. Liikenteessä on peräti kymmenen museojunaa, niin höyryveturit kuin dieselveturit, resiinat ja puistojunat. Junavuorot operoi VR. Yhteistyössä ovat mukana Suomen Rautatiemuseo, Sinisten Vaunujen Ystävät ry sekä Haapamäen Museoveturiyhdistys ry. Lohja–Riihimäki -reitti Haapamäen Museoveturiyhdistys ry ajaa museojunavuoron Lohjalta Rautatiemuseopäivään ja takaisin Lohjalle. Tämän lisäksi juna liikennöi Rautatiemuseolta Riihimäelle ja takaisin. Katso tarkemmat tapahtumatiedot museon nettisivuilta:

https://rautatiemuseo.fi/fi/rautatiemuseopaiva-2022-rautatiet-suomessa-160-vuotta

Palsalandia - Tomi Palsan soivat kuvat

su 6.03.2022 - su 28.08.2022

Museokeskus Taika, Hämeenkatu 3D, 05800 Hyvinkää

Hyvinkään taidemuseon täyttävät valokuvaaja Tomi Palsan musiikkia soivat valokuvat. Näyttely on pitkän uran tehneen Palsan ensimmäinen ja nostaa esille hänen laajan tuotantonsa. Itseoppineen Palsan tie yhdeksi Suomen tunnetuimmista rock-kuvaajista alkoi viisitoistavuotiaana 1989 Lepakossa Nuclear Assaultin keikalta. ”Olen dokumentaristi. Tahdon saada jonkin tilanteen vangittua, enkä koe kotoisaksi ajatusta, että pitäisi rakentaa kuva alusta alkaen jossain studiossa. Tykkään olla mukana mahdollisimman näkymättömänä tarkkailijana, jotta voin ikuistaa kuviini aitoja asioita”, Tomi Palsa kertoo.

ESILLÄ NYT - H Y V I N K Ä Ä N T A I D E M U S E O (hyvinkaa.fi)

Tie taivaan sineen - Hyvinkään lentokenttä 1940–2022

su 6.03.2022 - ma 16.01.2023

Museokeskus Taika, Hämeenkatu 3D, 05800 Hyvinkää

Hyvinkään kaupunginmuseon Tie taivaan sineen - Hyvinkään lentokenttä 1940–2022 -näyttely nostaa esille edelleen aktiivisen kentän värikkäät vaiheet. Tarjolla on lisäksi monipuolista oheisohjelmaa ilmailusta ja historiasta kiinnostuneille.

VAIHTUVAT NÄYTTELYT - HYVINKÄÄN KAUPUNGINMUSEO (hyvinkaa.fi)

Lisätiedot



Kulttuuri- ja tapahtumapäällikkö Outi Ruso outi.ruso@hyvinkaa.fi

Viestintäpäällikkö Mia Hyvärinen mia.hyvarinen@hyvinkaa.fi