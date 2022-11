Hyvinkään englanninkieliset luokat juhlivat kymmenvuotistaivaltaan

Tarjoamme kielestä innostuneille ja kielellisesti lahjakkaille lapsille mahdollisuuden saavuttaa sujuva englannin kielen taito ja vahva suomen kieli. Opinnoista noin 60 % toteutetaan englanniksi ja noin 40 % suomeksi.

Vuosittain kouluun hakee ensimmäiselle luokalle noin 25-30 hakijaa.”Hyväksymme maksimissaan 24 oppilasta pääsykokeen läpäisseistä. Jos pääsykoetta ei läpäise näin moni hakija, aloitamme pienemmällä luokalla. Optimaalinen koko aloittavalle luokalle on 20. Keskimäärin luokat ovat alkaneet noin 18 oppilaalla. Toivoisimme kovasti lisää hakijoita, jotta saisimme luokille paljon oppilaita”, englanninkielisten luokkien koordinaattorit Veera Kallioranta ja Eriika Nummenranta kertovat.

Kymmenvuotistaival on hieno saavutus. ”Tuntuu hienolta, että koulu on ollut toiminnassa jo 10 vuotta. On ollut vaikuttavaa huomata vuosien varrella, että miten hyvin moni alun perin englantia osaamatonkin lapsi on oppinut sujuvan englannin kielen taidon”, Kallioranta ja Nummenranta iloitsevat.

Englanninkielisten luokkien tulevaisuus näyttää valoisalta. ”Tänä vuonna voimaan tullut muutos kaksikielisyydestä toivottavasti rohkaisee ihan tavallisia suomenkielisiä perheitä hakemaan lapsiaan luokillemme oppilaaksi ja näin saisimme luokille edelleen riittävästi oppilaita. Ensimmäisellä luokalla englantia ei tarvitse osata hyvin tai edes ollenkaan etukäteen, kun hakeutuu meille. Tärkeintä on, että oppilas on halukas ja motivoitunut oppimaan uutta kieltä ja valmis tekemään vähän lisätöitä sen eteen. Luokillamme on hyvä ilmapiiri ja oppilaat viihtyvät koulussamme”, koordinaattorin kertovat.