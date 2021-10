HYVINKÄÄN KAUPUNKI TIEDOTTAA

14.10.2021

Julkaistavissa heti

Hyvinkään Halossa kipinöi: Hyvinkää kutsuu kymmenen päivän valokylpyyn



Taidevaloa, arjen valaistusta ja erilaisia kulttuuritapahtumia tarjoava Hyvinkään Halo -valotapahtuma käynnistyy avajaisin Hyvinkään torilla torstaina 28.10. klo 18.00. Tänä syksynä ”Valon kipinä”-teemaa kantava tapahtuma esittelee yksitoista taidevaloteosta ja kahdeksan uutta, pysyvää arjen valaistuskohdetta.

Kaikki valokohteet ovat nähtävillä ainoastaan tapahtuman neljän ensimmäisen päivän ajan, torstaista sunnuntaihin 28.–31.10., jolloin valokeilassa ovat erityisesti Hyvinkään kaupungin sekä hyvinkääläisten yritysten ja yhteisöjen toteuttamat taidevalokohteet. Tapahtuman toinen viikko 1.–7.11. on hyvinkääläisten kulttuuritoimijoiden ja -laitosten, taiteen perusopetuksen toimijoiden ja hyvinkääläisten yrittäjien viikko.

Myllyn Parhaan ”Hyvinkää – kaurasta valoa”-valotaideteos heijastetaan kaupunginkirjaston seinään ja Hyvinkään Yrittäjien juhlavuotta juhlistava ”Yhdessä yrittäjyyttä 95 v.” saa kankaakseen Hämeenkatu 2:n kiinteistön. Edellisvuosien tapaan juhlavalaistuksensa saa myös Hyvinkään kirkko, ja viime Halon suosikki, Hyvinkää Caravanin lahjoittama Hyvinkää-valokyltti löytyy tällä kertaa kirkonmäeltä. Halon jo perinteisen videotaideteoskilpailun voittajat ovat nähtävillä Hyvinkääsalin näytöllä.

Yleisöä osallistavia taideteoksia on kaksi: Kauppakeskus Willan asiakkaat ovat alkusyksyn aikana voineet luonnostella oman ehdotuksensa Willansillalle toteutettavasta värivalaistuksesta. Kolmesta finaaliin valitusta ehdotuksesta yleisö valitsee voittajan.

– Saimme asiakkailtamme runsaasti erinomaisia ehdotuksia, kiittelee Willan markkinointipäällikkö Mirva Lemmetty. – Nyt jännitetään voittajaa – nähdäänkö Willansillalla ”Skyfall”, ”October sunset” vai ”Ruskan valot”?

Omenapuukujalle valmistuu puolestaan yhteisöllinen, hyvinkääläisen Sini Suodenjoen ”Toivon kipinä”-teos, johon kerätään tekstejä 25.10. saakka.

– Haluan osallistaa teokseen hyvinkääläisiä ja laittaa jokaisen pohtimaan, mikä on tuonut ja tuo toivoa hankalina aikoina, mitä toivo merkitsee eri ihmisille ja mitä siitä tulee mieleen, kertoo teoksen suunnitellut Sini Suodenjoki.

Radan toisella puolen Hyrian kiinteistöt Nasta ja Etappi Uudenmaankadun molemmin puolin valaistaan ”Leiritulet”-valoteoksessa ja Rentton kiinteistö, Hyvinkään musiikkiopiston rakennus toimii mysteeriteoksen näyttämönä. Sahanmäessä Hyvinkään Lämpövoiman lämpökeskus viettää 40-vuotisjuhliaan ja pukee juhlan kunniaksi konttorin edessä olevan puutarhan juhlavalaistukseen.

Uuteen maailmaan – kaksien avajaisten kera

Hyvinkään Halon yhteydessä juhlistetaan Kipinän ja Vanhankirkonsillan avajaisia. Helmikuusta 2021 alkaen Kipinä on ollut yli tuhannen Hyvinkään lukion ja opiston opiskelijan ja yli sadan henkilökunnan jäsenen moderni oppimisympäristö ja työpaikka. Hyvinkään Uudenmaankadun ja Hangonsillan asuinalueen yhdistävä kevyen liikenteen silta eli Vanhankirkonsilta otettiin käyttöön 1.9.2021. Perjantaina 29.10. vietettävät viralliset avajaiset tarjoavat moninaista ohjelmaa sekä Hangonsillan alueella että vanhan kirkon tietämillä, lisäksi Suomen Rautatiemuseo on avoinna Leena-höyryvetureineen. Juhlailta huipentuu Vanhankirkonsillan pyromusikaaliin. Juhlan kunniaksi Vanhankirkonsillalle valmistuu kaupungin kulttuuripalveluiden tuottama moniaistinen ”Uuteen maailmaan”-teos, joka on niin ikään nähtävillä ensimmäisen neljän päivän ajan.

Valotaideteosten lisäksi Hyvinkään Halo esittelee uutta arjen valaistusta Sonninmäen hiihtosillasta kokoojakatujen ledeihin, Metsäkaltevan uusista valaistusratkaisuista Hyvinkään Vuokra-asuntojen ja Martin monitoimikeskuksen ulkovalaistuksiin sekä Villatehtaan lehmuksen kausivaloihin. Myös rakastettu Terho Sakin pronssinen Pärskepyrstö Parantolan puistossa saa kohdevalaistuksen. Halo vinkkaa tutustumaan myös edellisten vuosien suosikkeihin, kuten Jokelankadun perhosmuraaliin, Leinosen Umpihanki-teokseen sekä muihin valaistuihin kaupungin julkisiin taideteoksiin.

Hyvinkään Halo toteutetaan kolmatta kertaa

Hyvinkään Yrittäjien aloitteesta käynnistynyt valoviikkoprojekti on koonnut paikalliset toimijat yhteen tapahtumakokonaisuuden ympärille vuodesta 2019 lähtien.

– Hyvinkään Halo yhdistää laajan paikallisen yhteistekemisen, monipuolisen kulttuuriohjelman ja arjen valaistuksen ratkaisujen esiin nostamisen taidevalaistukseen ja näin syntyy monipuolinen ja ainutlaatuinen hyvinkääläinen kulttuuritapahtuma, kiteyttää kulttuuri- ja tapahtumapäällikkö Outi Ruso.

Hyvinkään Halon pääjärjestäjän rooli on siirtynyt Hyvinkään kaupungille vuonna 2021. Tapahtuman pääyhteistyökumppaneita ovat Hyvinkään Yrittäjät, Myllyn Paras, Kauppakeskus Willa sekä Hyvinkään kaupunkiyhdistys.



Lisätietoja

Hyvinkään kaupunki, tapahtuman pääjärjestäjä

Outi Ruso, kulttuuri- ja tapahtumapäällikkö, p. 0400 929 846

Hyvinkään Halo -tapahtumatuottaja

Charlotta Kivistö, p. 040 773 8466

www.hyvinkaanhalo.fi

www.facebook.com/hyvinkaanhalo/