Hyvinkään kaupungin urheilugaalassa palkittiin menestyksekkäitä urheilijoita ja julkistettiin tämän vuoden kummiurheilijat

Vuoden 2022 urheiluhuippuja palkittiin Hyvinkääsalissa kaupungin ensi kertaa järjestämässä gaalassa tiistaina 14. helmikuuta.

Vuoden 2022 junioreina palkittiin miekkailija Emma Hämäläinen ja yleisurheilija Olavi Halonen. Vuoden urheilijat olivat alppinisti Rosa Pohjolainen ja moottoripyöräilijä Kimi Patova. Vuoden valmentajaksi valittiin Hyvinkään Pontevan miesten 1 B divisioonassa pelaavan joukkueen koripallovalmentaja Janne Hartikainen. Joukkue sijoittui kovatasoisessa sarjassa kolmanneksi. Vuoden joukkueena palkittiin miesten curlingin maajoukkue, joka pelasi Las Vegasin MM-kilpailuissa neljä voittoa.

Merkittävinä liikuntatekoina palkittiin Disc Golf Hyvinkää ry ja Dear Cirkus -esitys. Frisbeegolfseura on ansioitunut lajinsa olosuhteiden kehittämisessä merkittävällä tavalla. Dear Circus -esityksen suunnittelija, ohjaaja ja esiintyjä Iiris Tuomen työ arvioitiin myös Merkittäväksi liikuntateoksi.

Puurtajanmalja luovutettiin Hyvinkään Hiihtoseurassa kauan vaikuttaneelle Kalevi Kanervalle. Hän on toiminut seurassa pitkään puuhamiehenä ja on nykyisin seuran kunniapuheenjohtaja. Puheenjohtajana (1999-2020) toimiessaan hän johti seuraa loistavalla esimerkillä sekä ahkeralla ja väsymättömällä työllä. Oman kilpailu-uran jälkeen Kanerva on nähty monenlaisessa talkootyössä, joista Paukunharjun majan remontointi ja kunnossapito on ollut erittäin merkittävä ponnistus. Nykyisin Kanerva toimii myös maastohiihdon teknisenä asiantuntijana.

Stipendejä myönnettiin neljälletoista valtakunnallisesti tai kansainvälisesti menestyneellenuorelle urheilijalle. Minimivaatimuksena oli SM-mitali tai maajoukkue-edustus. Alta näet kaikki stipendejä saaneet urheilijat.



”Olemme hyvin ylpeitä hyvinkääläisistä urheilijoista. Meillä tehdään poikkeuksellisen vahvaa juniori-, harrastus – ja yhdistystoimintaa. Näistä eväistä rakennetaan pohjaa tulevaisuuden tekemiselle. Meidän tehtävämme kaupunkina on luoda mahdollisimman monipuoliset olosuhteet onnistumisille. Tänään palkittavat urheilijat ja tekijät ovat kannuksensa moninkertaisesti ansainneet. Haluankin lämpimästi onnitella kaikkia palkittuja nuorista lupauksista pitkän uran tehneisiin konkareihin”, kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen onnittelee.

Kummiurheilijoiksi kuusi lupaavaa nuorta

Hyvinkään kaupunki julisti kummiurheilijahaun vuodelle 2023 marraskuussa 2022. Haku päättyi 31.12.2022. Valintakriteerinä olivat paikallinen, valtakunnallinen ja kansainvälinen menestys, positiivinen näkyvyys Hyvinkäälle sekä halukkuus osallistua valittuihin tapahtumiin ja hankkeisiin. Kummiurheilijoiksi valittiin ratamoottoripyöräilijä Kimi Patova, alppihiihtäjä Rosa Pohjolainen, alppihiihtäjä Erika Pykäläinen, yleisurheilija Olavi Halonen, miekkailija Emma Hämäläinen ja alppihiihtäjä Jesper Pohjolainen.

”Kummiurheilijoiksi valikoitui kuusi upeaa urheilijaa. Heissä on potentiaalia vaikka mihin! Olemme vakuuttuneita, että he tuovat kotikaupungilleen positiivista henkeä ja näkyvyyttä aina ulkomailla asti”, kaupunginjohtaja kommentoi.

Stipendit myönnettiin

Alisa Heijasto Jalkapallo Jimi Viita Koripallo Marika Montonen Ringette Minka Levander Ringette Veeti Kurhela Vapaaottelu Lauri Kouhia Jääkiekko Sissi Kaksonen Yleisurheilu Juho Herva Räpyläuinti Kasper Borremans Triathlon Max Lemström Thainyrkkeily Meeri Häkkinen Ringette Mimosa Kyttälä Ringette Laura Latostenmaa Ringette Oiva Koppelmäki Uinti

