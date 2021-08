Hyvinkään kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen Red Carpet -festivaalissa: Innostuneisuus ja yllätyksellisyys kantavat tapahtumaa tulevinakin vuosina

Jaa

Tänä vuonna viisivuotisjuhliaan viettävä Red Carpet -festivaali käynnistyi juhlallisesti torstaina Hyvinkään keskustan Tähtiraitin tähtien paljastuksella ja sitä seuraavalla palkintogaalalla. Hyvinkään kaupunki on ollut tapahtuman kumppani jo sen alkutaipaleesta lähtien, joten juhlagaalan avauspuheenvuoron piti kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen, onnitellen taiteellista johtaja Antti Luusuaniemeä festivaalin pitkäjänteisestä kehittämisestä. Tänä vuonna festaripäivät ovat 26.–29.8.2021.

Innostuneisuus ja yllätyksellisyys kantavat tapahtumaa tulevinakin vuosina

– Red Carpet on vakiinnuttanut paikkansa Hyvinkään omana tapahtumana ja loppukesän huipentumana. Koronatilanteesta johtuen tapahtuman ohjelmaa ja osallistujamääriä on rajattu normaalista, mutta silti tapahtuma on tänäkin vuonna pystytty järjestämään varsin monipuolisesti niin kotimaisia elokuvia kuin oheisohjelmaa tarjoten. Kuten useista loppuunmyydyistä elokuvanäytöksistä voi päätellä, on ilmeistä, että muutkin ovat huomanneet, että elokuun viimeinen viikonloppu kannattaa viettää juuri tämän festarin parissa, sanoi Luukkonen.

– Red Carpet on oivallisesti nostanut suomalaisen elokuvan tekijät sille tasolle, jolla meidän kuuluukin arvostaa suomalaista osaamista ja ammattilaisuutta. Hienon tapahtuman lisäksi haluan myös kiittää lukuisia Red Carpetin yhteistyökumppaneiksi mukaan lähteneitä toimijoita. Olen erittäin iloinen siitä, että olette – kuten mekin kaupunkiorganisaatiossa – nähneet sen potentiaalin, mikä tällä festarilla on.

Elokuva- ja konserttiohjelmiston lisäksi Red Carpet -festari toteuttaa vuosittain lapsille ja nuorille elokuviin liittyvää ohjelmaa yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa sekä tarjoaa hyvinkääläisissä oppilaitoksissa opiskeleville osallistavan harjoittelu- ja yritysprojektiohjelman.

– Festari tarjoaa hyvää yhdessä tekemistä ja elokuvamaailman juurruttamista sydämiimme jo lapsuudessa ja nuoruudessa, kiitteli Luukkonen.

– Aktiivinen kulttuuri- ja tapahtumatoiminta on osa kaupunkimme pitkäjänteistä strategiaa ja vahvuutemme onkin siinä, että elämä täällä on kaikin puolin sujuvaa, niin arjen kuin vapaa-ajan vieton saralla. Lyhyet etäisyydet kaupunkikeskustassa, laadukkaat palvelut kaupunkilaisille, monenlaiset asumisen mahdollisuudet sekä korkealuokkainen ja monipuolinen vapaa-ajan tarjonta muodostavat kokonaisuuden, joka myös näkyy konkreettisesti kaupunkimme väkiluvun kasvuna. Red Carpet on tapahtuma, joka tuo oman säihkeensä tähän kokonaisuuteen.

Johanna Luukkonen korosti kulttuuri- ja tapahtumaelämysten olevan merkittävä pito- ja vetovoimatekijä.

– Meille on tärkeä voida tarjota asukkaille ja kävijöille mieleenpainuvia kulttuuri- ja tapahtumaelämyksiä – sellaisia kuin kotimaista elokuvaa juhlistava Red Carpet. Kuten monella hittielokuvalla, on onneksi tälläkin tarinalla luvassa useampi jatko-osa tulevina vuosina: sillä kaupungilla ja festarilla on yhteistyösopimus Red Carpetin järjestämisestä Hyvinkäällä ainakin vuoteen 2028 asti. Yhteinen tarinamme jatkuu siis vielä pitkään, ja uskon, että tapahtumasta huokuva innostuneisuus ja yllätyksellisyys kantavat Red Carpetia menestyksekkäästi eteenpäin myös tulevina vuosina.

