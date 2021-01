Hyvinkään kaupunginjohtaja Jyrki Mattila: Nyt on varmistettava peruskoulujen ja päiväkotien edellytykset pysyä auki koronaturvallisesti

Hyvinkään ympäristöpalkinto 2020 Tuija Lahtiselle 17.12.2020 18:00:00 EET | Tiedote

Tuija Lahtinen on Hyvinkään ympäristönsuojeluyhdistyksen perustamisesta lähtien 1975 ollut aktiivisesti vaikuttamassa Hyvinkään luonnon ja rakennetun ympäristön suojeluun. Tuijan Lahtisen toiminta on huomattu myös valtakunnallisesti. Hänelle on myönnetty Suomen luonnonsuojeluliiton kultainen ansiomerkki.