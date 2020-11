Hyvinkään koulujen korona-altistuneille oppilaille opetusta poikkeusjärjestelyin

Lähes 400 yksinyrittäjää sai koronatukea Hyvinkäällä 12.11.2020 08:30:36 EET | Tiedote

Osana Suomen hallituksen koronavaikutusten tukia on tänä vuonna myönnetty yksinyrittäjille tukia tilanteissa, joissa he ovat joutuneet koronapandemian takia taloudellisiin vaikeuksiin. Tukia on kuulunut hakea yrityksen kotikunnasta ja Hyvinkään kaupunki on tehnyt yhteensä 384 myönteistä päätöstä koronatukien jakamisesta yksinyrittäjille. Avustus oli kaikille saajille 2 000 euron kertakorvaus, eli tukea myönnettiin Hyvinkäällä yhteensä 768 000 euroa.