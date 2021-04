Jaa

Hyvinkään omakotitontit kiinnostavat rakentajia

Omakotitontit Hyvinkäällä kiinnostavat tällä hetkellä rakentajia runsaasti. Kevään tonttiarvontaan tuli enemmän hakemuksia kuin mitä tontteja on tarjolla. Hakemuksia tuli yhteensä 41 kun haettavia tontteja oli 27 kappaletta. Ostotontin hakijoita oli 35 ja vuokratonttia haki 4 hakijaa. Tontin hakijoille arvotaan varaussijavuorot ensi viikolla 3.5.2021.

Hyvinkään väkiluku on kasvanut sekä viime vuonna että koko alkavan vuoden ajan.



- Kiinnostus Hyvinkäällä asumiseen ja kaupungin omakotitontteihin on kasvanut viime syksystä lähtien merkittävästi verrattuna edellisvuosiin, sanoo maanmittausinsinööri Mika Alastalo, joka vastaa Hyvinkään kaupungin omakotitonttien luovutuksesta.



- Tällä hetkellä mielenkiintoa herättävät erikokoiset tontit, joissa sallitaan rakentaa yhteen kerrokseen. Kaupungin tavoitteena on tarjota vuosittain rakentajille noin 50 tonttia. Tänä vuonna on jo luovutettu 21 omakotitonttia rakentajille ja lisäksi yhteensä seitsemän tonttia odottaa luovutussopimusten allekirjoitusta, kertoo Alastalo.



Hyvinkäällä vapaita tontteja on etenkin ollut tarjolla Metsäkaltevan alueen Kravunlaaksossa, joka on lähellä vuoden 2013 asuntomessualuetta. Vuonna 2020 alueelle valmistui uusi alakoulu, Metsäkaltevan koulu.

Tonttihaut ovat pääsääntöisesti kerran vuodessa kevätkaudella ja seuraavaksi uusia tontteja tulee haettavaksi Kravunlaakson alueelta vuoden 2022 alkupuolella. Metsäkaltevan alueella on tällä hetkellä vapaana vielä muutamia jatkuvassa haussa olevia tontteja.





Lisätietoja

maanmittausinsinööri Mika Alastalo, p. 040 558 5054