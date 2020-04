Poikkeustilaklubi on Hyvinkään kaupungin järjestämä kulttuuritapahtumasarja, jonka tilaisuudet lähetetään suorina Hyvinkään kaupungin YouTube-kanavan sekä Poikkeustilaklubin Facebook-sivun kautta katsottaviksi missä tahansa maailman kolkassa – olitpa karanteenissa, vanhainkodissa, ruokatunnilla tai viettämässä romanttista koti-iltaa, tulevat hyvinkääläiset taiteilijat luoksesi lankoja pitkin.

Hyvinkään poikkeustilaklubi-tapahtumasarja tavoittanut jo lähes 50 000 ihmistä

Poikkeustilaklubin kolmella ensimmäisellä viikolla on striimattu yhteensä 14 tapahtumaa, jotka ovat tavoittaneet jo lähes 50 000 ihmistä. Klubin 21.4. alkava neljäs viikko sisältää monipuolista ohjelmaa kuplataikuudesta poikabänditunnelmointiin ja energisestä hyvänmielen musiikista suuriin tunteisiin.

Livestreamaukset ja aiempien klubikertojen tallenteet löytyvät osoitteista www.hyvinkaa.fi/youtube sekä www.facebook.com/poikkeustilaklubi.



Poikkeustilaklubin ohjelma viikolla 17

Taija Taika ja Taikakuplat ti 21.4. ja to 23.4. klo 17

Taikuri Taija Taika taikoo myös kuplataikaa! Poikkeustilaklubin Taikakuplat-esityksessä hän loihtii eri kokoisia saippuakuplia, näyttää saippuakuplatemppuja ja esittelee erilaisia saippuakuplavälineitä. Kummassakin osassa opitaan myös kotona kokeiltava saippuakuplatemppu. Tule seuraamaan saippuakuplien monimuotoisuutta!



Taija Taika Poikkeustilaklubilla:

ti 21.4. kello 17: Erilaiset kuplasauvat ja kuplatemput

to 23.4. kello 17: Kuplatemput, kuplaraamit ja valopöytä



Pete Tolonen ja Mika Ikonen ti 21.4. klo 19

Suomalaisen poikabändiskenen the greatest ones and onlyt palaavat legendaaristen XL5-hittien pariin ja piipahtavat ehkä vähän Bäkkäreilläkin. Jumahtamatta tyystin ysärille on luvassa myös tuorempaa tuotantoa. Mitä vaan ja vielä enemmän! Siispä osallistu, kommentoi ja toivo - tämä kaksikko syttyy juuri sinusta!



Sunday Brothers feat. Jepa Lambert ja Elina Arlin ke 22.4. kello 18

Jepa Lambert ja Elina Arlin (laulu), William Suvanne (saksofoni), Jukka Lusua (DJ)

Uusi suomalainen hittikappale on lähdössä valloittamaan maailmaa. Kotimaista käsialaa oleva Sunday Brothersin ja Jepa Lambertin laulama I Need You More saa ensiesityksensä Poikkeustilaklubilla, Hyvinkäällä sunnuntaina 22. huhtikuuta. I Need You More -laulun musiikista vastaa Sunday Brothers -kaksikko, jonka jäsenet William Suvanne ja Jukka Lusua, ovat myös kappaleen tuottajia.



– Kyseessä on rytmikäs, popin täyttämä laulu, jossa kerrotaan parisuhteesta sekä kaipuusta ja ikävästä. Kaiken takana on uskallus todeta avoimesti, että yhdessä eläminen ja kokeminen on parempaa kuin yksin eläminen, toteaa Jukka Lusua.



Jepa Lambert on taustalaulajana television musiikkiohjelmien vakiokalustoa. Hän on esiintynyt lukuisten suomalaisten solistien kanssa muun muassa SuomiLOVEssa ja The Voice of Finlandissa. Ensilevytyksensä, Let Me Take You There, hän teki Lili Lambert -taitelijanimellä vuonna 2014.



Energistä, hyvän mielen musiikkia soittavan Sunday Brothersin William Suvanne on Nokia Young Talent -palkinnon saanut saksofonisti/tuottaja. Hän keikkailee kymmenissä eri kokoonpanoissa Suomessa ja maailmalla. Saksofonistina hän on julkaissut kaksi omaa albumia.

Elina Arlin on esiintynyt ensimmäisen kerran Sunday Brothersin kanssa jo vuonna 2012. "Elina Arlin on musiikin monityöläinen: valovoimainen ja kysytty laulaja, lauluntekijä sekä laulunopettaja. Arlin esiintyy aktiivisesti eri kokoonpanojen solistina, trubaduurina kitaran kanssa ja taustalaulajana, säveltää ja sanoittaa musiikkia omille yhtyeilleen sekä opettaa pop- ja jazzlaulua Sibelius-Akatemiassa. Jukka Lusua on Hyvinkääläinen DJ-tuottaja, joka on esiintynyt mm. P. Diddyn Black Partyissä sekä Suomen suurimmissa tapahtumissa DJ-nimellä Yucca. Hänellä on 30-juhlavuosi menossa DJ-uralla.



Mikael Saari 23.4. klo 19

Valloittava Mikael Saari, hyvinkääläisten oma Freddie Mercury, on näyttelijä ja muusikko. Mikael on työskennellyt ympäri Suomea eri kaupunginteattereissa sekä muissa teatterikokoonpanoissa, pääasiassa musiikkiteatterituotannoissa. Vuonna 2016 hän julkaisi esikoislevynsä ”The Grand Letdown”.



Suurelle yleisölle Mikael Saari on tullut tunnetuksi tv-tuotannoista, kuten YLE:n UMK:sta vuosina 2013 ja 2016 sekä MTV3:n Tähdet, tähdet -ohjelmasta vuodelta 2017. Syyskaudella 2019 hänet saattoi nähdä Turun Kaupunginteatterin Amelie-musikaalissa Ninon roolissa. Tulevana syksynä Mikael astelee jälleen Freddie Mercurynä Suomen Musiikkiteatterin Show Must Go On -spektaakkelissa, joka kiertää ympäri Suomea saapuen Hyvinkääsaliinkin 5.12.2020.



K-18: Olutta ja olutmeininkiä - kotona Craftersissa 24.4. klo 19

”Crafters tekee Hyvinkäästä käymisen arvoisen” kuvaili Helsinki Beer Festivalin raati suomalaisen olutravintolaskenen kuuminta hottia, vastikään vuoden olutravintolaksi valittua hyvinkääläistä, vuonna 2016 perustettua Craftersia. Koska Hämeenkadun kutsuvaan olohuonemaiseen miljööhön ei poikkeustilassa päästä, tuo klubin perjantai-ilta Craftersista tutun olutmeiningin nyt virtuaalisesti kaikkien oluen ja kuppilan ystävien luo! Luvassa on vuoden olutravintolan teemailta, olutta ja trubaduurimeininkiä - kotona Craftersissa.



Illan ohjelmassa on olut-tasting, jonka isäntinä toimivat Craftersin Lasse Nyman sekä lahtelainen olutmonitoimihenkilö Teemu Lahtinen. Teemu - tunnetaan somessa myös liikanimellä "Bönthöö bönthöö" - on olutkonsultti, podcastjuontaja, tastingvetäjä, tapahtumajärjestäjä, festariduunari, bloggaaja... Osaa kaikkea vähän, mutta ei kunnolla mitään. Tastingin lisäksi kaksikko höpöttelee kaikenlaista tämän hetken olutmeiningeistä ja olutmaailmasta.



Kuuden oluen valmiin tasting-paketin voi käydä ostamassa Craftersilta keskiviikosta lähtien! Paketin oluet ja hinta päivittyvät tarkemmin tapahtumasivulle. Oluthommia siivittää Craftersin hovimuusikko Lauri Rummukainen, joka soittaa akustisen setin Craftersilta tuttuun tyyliin rock-klassikoiden parissa.



Lisätiedot:

Kulttuuri- ja tapahtumapäällikkö Outi Raatikainen, outi.raatikainen@hyvinkaa.fi, 0400 929 846

Poikkeustilaklubiemäntä Charlotta Kivistö, charlotta.kivisto@hyvinkaanorkesteri.fi, 040 773 8466