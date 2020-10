Hyvinkään Sveitsin uimala avataan maanantaina 5.10.2020 klo 6.30. Uimala on ollut suljettuna vajaat seitsemän kuukautta uimalan laajennustyömaan töiden vuoksi. Uimalan rakennusurakka jatkuu edelleen pitkälle vuoteen 2021, mutta aiemmin käytössä olleen allasoston ja kuntosalien palvelut ovat tarjolla maanantaista alkaen normaalisti entisten aikataulujen mukaisesti, koronavirustilanteen erityisvaatimukset huomioon ottaen.

HYVINKÄÄN KAUPUNKI

TIEDOTTAA 1.10.2020

Julkaistavissa klo 14.00

Hyvinkään Sveitsin uimala avataan maanantaina 5.10.2020 – koronavirustilanne voi tuoda muutoksia palveluihin

Hyvinkään Sveitsin uimala avataan maanantaina 5.10.2020 klo 6.30. Uimala on ollut suljettuna vajaat seitsemän kuukautta uimalan laajennustyömaan töiden vuoksi. Uimalan rakennusurakka jatkuu edelleen pitkälle vuoteen 2021, mutta aiemmin käytössä olleen allasoston ja kuntosalien palvelut ovat tarjolla maanantaista alkaen normaalisti entisten aikataulujen mukaisesti, koronavirustilanteen erityisvaatimuksen huomioon ottaen.

- Monet ovat odottaneet uimalan avautumista uudelleen ja on siksi hienoa, että pystymme näin tekemään. Haluan painottaa, että meidän on kuitenkin seurattava koronaviruksesta annettuja ohjeita ja että koronavirustilanne voi johtaa rajoituksiin palveluissa hyvinkin lyhyellä varoitusajalla vielä tämän syksyn aikana, Hyvinkään kaupungin liikuntapäällikkö Jarmo Vakkila muistuttaa.

- On siksi erityisen tärkeää, että asiakkaat noudattavat kaikkia annettuja turvallisuusohjeita sekä uimalan että kuntosalin puolella. Terveys menee nyt edellä, eli mikäli kävijämääriä joudutaan rajoittamaan, tämä tehdään kaikkien turvallisuuden varmistamiseksi.

Uimalan työmaa on edennyt alkuperäisessä aikataulussa

Suurta mielenkiintoa herättänyt uimalan työmaan eteneminen on tähän asti edennyt tavoiteaikataulujen mukaan. Laajennustyömaan ensi vaiheen loppukatselmus pidettiin 30.9.2020, jolloin saatiin lupa avata vanha allashalli käyttöön työmaan jatkuessa suojaseinän takana.

- Tiedotimme alkuvuodesta, rakennusurakan ensi vaihe kestää maaliskuusta alkaen 5-7 kuukautta ja olemme onnistuneet pysymään tässä aikataulussa lähes päivälleen seitsemässä kuukaudessa, sillä uimala suljettiin 2.3. ja avataan 5.10., toteaa Hyvinkään kaupungin kiinteistöjohtaja Antti Nikkanen.

- Nykyisen allashalliin altaan päätyyn on asennettu laajennustyömaan vuoksi suojaseinä. Mennyttä käyttökatkosta hyödynnettiin siten että allashallin vedenkäsittelylaitteet, lämmönvaihtimet ja saunojen kiukaat voitiin uusia.

Työmaalla on nyt käynnissä elementtien asennus, joka saadaan valmiiksi lokakuun aikana. Uuden allasosaston rakentaminen jatkuu ja tavoitteena on saada koko työmaa valmiiksi vuoden 2021 aikana.

Lisätietoja:

Jarmo Vakkila, liikuntapäällikkö, p. 040 809 4386

Antti Nikkanen, kiinteistöjohtaja, p. 040 661 3744





KÄYTÄNNÖN OHJEITA UIMALAN KÄVIJÖILLE:



Uimalan aukioloajat

ma, ti, to ja pe: klo 6.30 - 21.00

ke: klo 12.30 - 21.00

la – su: klo 10.30 - 19.00

Kassa suljetaan arkisin klo 20.00 ja la-su klo 18.00.

Turvallisuus korona-aikaan

Uimalassa sovelletaan Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton korona-ohjeistuksia https://www.suh.fi/toiminta/koronavirustartuntojen_ehkaiseminen_uimahalleissa_ja_uimarannoilla

Uimalaan tulijoita kannustetaan tarkistamaan Keusoten maskisuositukset turvalliseksi liikkumiseksi kaupungilla sekä noudattamaan yleisiä ohjeita koronatartuntojen ehkäisemiseksi. https://www.keski-uudenmaansote.fi/ajankohtaista/koronatartunnat-keski-uudenmaan-soten-alueella-kiihtymisvaiheessa--maskisuositus-kayttoon



Vanhojen rannekkeiden voimassaolo

Jos aikaperusteisiin rannekkeisiin on jäänyt voimassaoloa uimalan sulkeutuessa 2.3.2020, niihin on lisätty käyttämättä jäänyt aika + yksi kuukausi (30 päivää) ylimääräistä. Tämä koskee ½-vuosirannekkeita (aikuiset, seniorit ja erityis), jotka on ostettu vuonna 2019. Kymppirannekkeiden voimassaoloa pidennettiin yhdestä vuodesta kahteen vuoteen.

Seniorit ja erityisuimarit

Seniorit ja erityisuimakorttiin oikeutetut pääsevät edelleen sisään alennetulla kahden euron maksulla uimalan aukioloaikoina. Tietyillä kelakortissa olevilla tunnuksilla saa alennetun lipun suoraan kassalta näyttämällä kelakorttia ja tarvittaessa henkilöllisyystodistusta. Lääketieteellisen selvityksen perusteella myönnetään erityisuimakortit erillisen hakemuksen perusteella. He todistavat oikeutensa alennettuun kahden euron maksuun väliaikaisella pahvisella kortilla, jonka he saavat postissa myönteisen päätöksen liitteenä. Hakemukset käsittelee vastaava liikunnanohjaaja.

Myytävät lipputuotteet kassalla

kertalippu: aikuiset/lapset/perhe

10-kertalippu:aikuiset/lapset/seniorit/erityis

kuukausilippu: aikuiset

Yritysasiakkaiden sopimukset jatkuvat entisellään.