Hyvinkään talousarvio 2021 antaa edellytykset kaupungin hyvinvoinnille ja kasvulle

Hyvinkään kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 16.11.2020 talousarvion ja veroprosentit vuodelle 2021.Hyvinkäällä on jatkossakin talousalueen matalin kunnan tuloveroprosentti.

- Talousarvio vuodelle 2021 ylläpitää kaupungin houkuttelevuutta hyvien palvelujen kaupunkina. Nyt tehty talousarvio on myös merkittävä osa valtuuston aiemmin tänä vuonna hyväksymää Kestävän talouden ohjelmaa 2020-2024, jolla kaupungin talous tasapainotetaan palveluiden ja tulevan kehityksen turvaamiseksi, sanoo kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Irma Pahlman.

Kunnan tuloveroprosentti vuodelle 2021 on Hyvinkäällä 20,25 %. Kyseessä on 0,50 prosenttiyksikön korotus edellisvuoteen verrattuna. Kiinteistöveroprosentteihin ei tullut muutoksia edellisvuoteen verrattuna.

- Valtuuston vuodelle 2021 hyväksymän talousarvion toimintakulut kasvavat maltillisesti ja kaupungilla on kunnan tuloveroprosentti korotuksesta huolimatta talousalueen pienin, muistuttaa talousjohtaja Markus Peevo.

- Talousarvio ja tehdyt veropäätökset turvaavat totuttujen, hyvätasoisten palveluiden saatavuuden hyvinkääläisille tilanteessa, jossa kuntatalous on kiristynyt koko maassa, arvioi kaupunginjohtaja Jyrki Mattila.

Asumista, investointeja ja hyvän arjen palveluja

Vastikään valmistuneet Metsäkalteva-talo alakoulu- ja esiopetustiloineen sekä lukio- ja opistorakennus Kipinä piristävät lasten ja nuorten palveluita vuonna 2021.

- Palvelutason vakaus ja luotettavuus varmistavat sen, että Hyvinkää on kilpailukykyinen asuinpaikka niin nykyisille kuin tulevillekin kaupunkilaisille. Tällä hetkellä Hyvinkään tonttikysyntä on hyvä ja asukasluku on kasvussa. Haluamme tällä talousarviolla pitää saman suunnan jatkossakin, painottaa Jyrki Mattila.

- Hangonsillan, Metsäkaltevan ja Urakansuun asuinalueet rakentuvat edelleen vuonna 2021 ja Sveitsin Uimalan laajennuksen valmistumisen myötä Hyvinkää vahvistaa mainettaan hyvien liikuntamahdollisuuksien kaupunkina. Uimalan laajennus nostaa omalta osaltaan Sveitsin virkistys-, luonto- ja ympäristöalueen kehittymisen keskeiseksi matkailukohteeksi Uudellamaalla, taustoittaa Mattila kaupungin investointien tavoitteita.

Kestävä ja tasapainoinen talous turvaa palvelut

Hyvinkäällä vuodelle 2021 tehtävä veronkorotus on osa kaupunginvaltuuston kesäkuussa päättämää kestävän talouden ohjelmaa, jonka tarkoituksena on saada kaupungin talous tasapainoon seuraavan neljän vuoden aikana.

- Kaupungin talousarvion laadintaa on ohjannut Kestävän talouden ohjelma 2020-2024, jonka myötä kaupungin tavoite on toteuttaa ohjelmavuosina toimia, joiden myötä kaupungin tulos on noin 14 milj. euroa parempi kuin ilman ohjelmaa, taustoittaa talousjohtaja Markus Peevo.

Kaupunginvaltuusto päätti ohjelmastaan kokouksessa 15.6.2020. Se sisältää sekä nettomenoja pienentäviä toimia että kaupungin verotuloja kasvattavan kunnan tuloveroprosentin korottamisen. Vuonna 2021 toiminnan nettomenoja pienentävien toimien vaikutus on 3,8 milj. euroa ja kunnallisveroprosentin korottaminen 4,2 milj. euroa. Toimenpiteiden yhteisvaikutuksesta vuoden 2021 tulos on noin 8,0 milj. euroa parempi kuin se olisi ollut ilman tehtyjä päätöksiä. Vuonna 2020 toteutettujen toimenpiteiden vaikutus huomioiden vastaava luku on 8,9 milj. euroa.

- Kaupungin nettotoimintakulut kasvavat maltillisesti 2,3 % verrattuna vuoden 2020 toisen osavuosikatsauksen tietoihin, johtuen muun muassa työehtosopimuksen mukaisista palkankorotuksista, koronan myötä kasvaneen työttömyyden kustannusten vuoksi sekä sosiaali- ja terveysmenojen kasvun vuoksi, sanoo Peevo.

- Suunnitelmakaudella keskeistä on, että talouden tasapaino säilyy ja turvaa kaupungin kehittymisen edellytykset. Tämä onnistuu, kun strategiamme eli Pelikirjan mukaiset hankkeet toteutetaan, Kestävän talouden ohjelma ja Keski-Uudenmaan sote- kuntayhtymän tuottavuusohjelma tuottavat tulojen ja menojen tasapainoa. Hyvinkään valtuuston talousarviopäätös osoittaa, että Hyvinkäällä on kyky ja mahdollisuus menestyä, kiittelee talousjohtaja Markus Peevo.

Kaupunki julkaisee lopullisen, valtuuston vahvistaman vuoden 2021 talousarvion ja sen datavisualisoinnin verkkosivuillaan osoitteessa www.hyvinkaa.fi/talous.

FAKTALAATIKKO I

Hyvinkään kaupunginvaltuuston 16.11.2020 päättämät veroprosentit

Kunnan tuloveroprosentti vuodelle 2021 on Hyvinkäällä 20,25 %.

Kiinteistöveroprosentit säilyvät samoina kuin vuonna 2020:

– vakinainen asuinrakennus 0,45

– muu asuinrakennus 1,05

– yleinen kiinteistövero 1,30

– rakentamaton rakennuspaikka 4,30

– yleishyödylliset yhteisöt 0,00

voimalaitosten erillistä kiinteistöveroprosenttia ei määrätä.

FAKTALAATIKKO II

Kunnallisvero on merkittävin yksittäinen vero Suomessa:

Hyvinkäällä verotuotto on 185 miljoonaa euroa

Kunnallisvero on arvonlisäveron ohella verokertymältään merkittävin yksittäinen vero Suomessa. Hyvinkäällä 321 milj. euron vuosittaisista tuloista kunnallisveron tuotto on suurin tuloerä. Vuonna 2021 sen arvioidaan olevan 185 milj. euroa. Muita kaupungin tulonlähteitä ovat muun muassa valtionosuudet, yhteisöverot ja erilaiset asiakasmaksut.

Kaupunkilaiset maksavat ansiotuloistaan kunnallisveroa kotikunnalleen ja verotuloja käytetään kuntapalvelujen järjestämiseen asukkaille. Tuloja käytetään muun muassa kouluihin, päiväkoteihin, katuihin, kunnallistekniikkaan sekä kulttuuri- ja hyvinvointipalveluihin. Kaupunki maksaa verorahoilla myös asukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymälle (Keusote) ja HUS:ille.

Erilaisten vähennysten vuoksi kunnallisveroa on progressiivinen. Efektiivinen eli niin sanottu keskimääräinen todellinen kunnallisveroaste on Hyvinkäällä korotuksen jälkeen arviolta 14,93 % eli 2,3 % korkeampi kuin vuonna 2020. Efektiivinen veroaste on vuosien saatossa laskenut, sillä esimerkiksi vuonna 2016 se oli 15,05 %, vaikka nimellinen kunnallisveroprosentti oli tällöin 19,75 %.

FAKTALAATIKKO III

Talousarvion 2021 tunnuslukuja