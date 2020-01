Hyvinkään uimalan laajennustyömaa käynnistyi loppuvuodesta 2019. Työmaan aikataulusuunnittelu ja eri työvaiheiden sovittaminen on käynnissä ja aikataulut tarkentuvat ensi viikolla. Uimalan rakentaminen on erityisrakentamista ja vaatii huolellista suunnittelua. Vedenkäsittelyjärjestelmät, ilmanvaihto ja muu tekninen laitteisto kunnostetaan laajennustyön yhteydessä, taustoittaa Hyvinkään kaupungin liikuntapäällikkö Jarmo Vakkila. Uimala pyritään pitämään remontin aikana auki mahdollisuuksien mukaan.

Hyvinkään uimalan laajennuksen remontti on alkanut

Hyvinkään uimala laajennustyömaa käynnistyi loppuvuodesta 2019. Työmaan aikataulusuunnittelu ja eri työvaiheiden sovittaminen on käynnissä ja aikataulut tarkentuvat ensi viikolla.

– Uimalan rakentaminen on erityisrakentamista ja vaatii huolellista suunnittelua. Vedenkäsittelyjärjestelmät, ilmanvaihto ja muu tekninen laitteisto kunnostetaan laajennustyön yhteydessä, taustoittaa Hyvinkään kaupungin liikuntapäällikkö Jarmo Vakkila.

Uimala pyritään pitämään remontin aikana auki mahdollisuuksien mukaan.

Remontin aiheuttamat muutokset

Remontista johtuen kausirannekkeiden myynti on väliaikaisesti keskeytetty 1.1.2020 alkaen. Remontin aikana on odotettavissa sulkujaksoja, ja kausirannekkeiden myynnin keskeyttämisellä minimoidaan erilaisten hyvitysten ja rannekkeiden voimassaolojen aiheuttama häiriö lipunmyynnissä.

Erityisryhmien ja seniorilippujen osalta on siirrytty väliaikaisesti kertamaksuun. Seniori- ja erityisuimalippujen hinta on 1.1.2020 alkaen 2 euroa ja näitä lippuja voi käyttää myös iltaisin ja viikonloppuisin. Kaikkiin aikuisten lippuihin sisältyy uinnin lisäksi myös kuntosalin käyttö.

– Uusien seniorilippujen hinnan laskentaperusteena on käytetty vuoden 2019 aikana toteutuneiden lippujen tuottamaa arvoa suhteutettuna kävijämääriin. Vuoden 2019 seniorikäynnin hinta oli keskimäärin 1,75 euroa. Seniori- ja erityisryhmien lippujen hintataso on pyritty pitämään alhaisena. Naapurikuntien seniorien kertalipun hinta on noin 2,9 – 4,2 euroa/käynti, vertaa Vakkila.

Vuoden 2019 kävijämäärät

Vuoden 2019 aikana uimalassa vieraili 234 000 asiakasta, joista noin 16 500 oli viereisen hotellin asiakkaita. Hotellia laskutetaan asiakaskäynneistä normaalihinnaston mukaisesti.

Uimalan kustannukset kaupungille ovat vuodessa noin 1,8 milj. euroa, josta asiakkailta peritään maksutuottoina noin 0,7 milj. euroa.

Mitä laajennusosaan valmistuu?

Laajennusosaan valmistuu nykyaikainen, viisiratainen 25-metrin tasasyvä uintiallas, joka tuo lisää väljyyttä uimalan käyttäjille. Laajennusosan remontin on määrä valmistua vuonna 2021.

Lisätietoja remontin etenemisestä sekä uimalan poikkeusaikatauluista löydät Hyvinkään kaupungin nettisivuilta: www.hyvinkaa.fi/uimala.

Kaikki remonttia koskevat palautteet voi lähettää Hyvinkään kaupungin sähköisen asioinnin sivuston kautta: www.ehyvinkaa.fi ”Palautteet, kehitysideat ja vikailmoitukset” -> ”Liikunta ja luonnon virkistyskäyttö” -> Aihe: ”Uimala”.

Lisätietoja:

Hyvinkään kaupunki, liikuntapäällikkö Jarmo Vakkila, p. 040 809 4386