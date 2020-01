Hyvinkään uimalan laajennushankkeella on tavoitteena tarjota hyvinkääläisille tulevaisuudessa aiempaa monipuolisemmat vesiliikunnan palvelut. Nykyisellään uimalan kapasiteetti on ollut äärirajoilla. Laajennuksen myötä pystymme tarjoamaan paremmat palvelut. Tämä merkitsee lasten uimakoulujen, vesijumpan ja -liikunnan kehittämistä eri ikäisille kaupunkilaisille, kuvaa Hyvinkään kaupungin liikuntapäällikkö Jarmo Vakkila.

Hyvinkään uimalan laajennus mahdollistaa tulevaisuudessa monipuolisen harrastamisen

Hyvinkään uimalan laajennushankkeella on tavoitteena tarjota hyvinkääläisille tulevaisuudessa aiempaa monipuolisemmat vesiliikunnan palvelut.

- Nykyisellään uimalan kapasiteetti on ollut äärirajoilla. Laajennuksen myötä pystymme tarjoamaan paremmat palvelut. Tämä merkitsee lasten uimakoulujen, vesijumpan ja -liikunnan kehittämistä eri ikäisille kaupunkilaisille, kuvaa Hyvinkään kaupungin liikuntapäällikkö Jarmo Vakkila.

Uimalahankkeen kustannusarvio on noin 9,8 miljoonaa euroa ja hankkeelle on myönnetty 270 000 euroa valtionavustusta. Uimalan käyttökustannukset kaupungille ovat vuodessa noin 1,8 milj. euroa, josta asiakkailta peritään maksutuottoina noin 0,7 milj. euroa. Yhden asiakkaan uimalakäynnin hinta kaupungille on 8-10 euroa/kerta laskutavasta riippuen. Tämä merkitsee, että kaupunki rahoittaa kaupunkilaisten yhteisistä varoista käytännössä jokaista uimalakäyntiä noin kahden kolmasosan verran.

Uimalassa oli vuonna 2019 yhteensä 234 400 asiakaskäyntiä, joista Sveitsi Hotellin kävijöitä oli 16 700 asiakasta. Uimakouluissa oli käyntikertoja 5 100 kappaletta ja osallistujia 700 henkilöä.

Vaativa rakennushanke luonnonsuojelualue lähettyvillä – ulkoilureitteihin muutoksia

Uimalan laajennustyömaa ja vedenkäsittelylaitteiden remontti käynnistyi joulukuussa 2019 ja työn on tarkoitus valmistua vuonna 2021. Uimalan työmaan pääurakoitsijana toimii Tricon Oy. Työmaa on käynnistynyt maanrakennustöillä.

Teknisesti uimalan rakentaminen on erityisrakentamista, mikä edellyttää huolellista suunnittelua. Vedenkäsittelyjärjestelmiä, ilmanvaihtoa ja teknistä laitteistoa kunnostetaan laajennustyön yhteydessä. Lisäksi projektissa yhdistetään vanha ja uusi rakennus yhdeksi kokonaisuudeksi.

Uimahallirakentamisen vaativuutta lisää uimalan sijoittuminen luonnonsuojelualueen viereen. Tämän seurauksena, yksi Sveitsin luonnonpuiston alueella olevan n. 220 m mittainen reitti uimahallin takana on suljettu työmaa-alueesta johtuen.

Uusi uima-allas tekeillä

Urakan aikana tehdään laajennus, joka sisältää uuden 25 metrin pituisen altaan rakentamisen. Altaaseen tulee viisi 2,5 metrin levyistä uintirataa. Altaalle tulee lisäksi oma vedenkäsittelyjärjestelmä. Laajennus sijoittuu aiemman 25 metrin altaan päädyn ja puistoalueen väliselle tontin osalle. Suunnitelmiin kuuluu allashuoneen laajennus 768 m2 / 9300 rm3.

- Allasrakenne toteutetaan teräsaltaana ja se tulee olemaan koko matkalta tasasyvä kahden metrin allas, joka täyttää lähtökorokkeineen paikallistason kilpauinnin vaatimukset. Tämän mallinen allas sopii myös erilaisiin vesiliikuntalajeihin, sanoo Jarmo Vakkila.

Poikkeusjärjestelyt vaikuttavat aukioloihin ja hinnastoon – ensimmäinen keskeytys maaliskuussa

Uimahallin laajennustyön yhteydessä olemassa olevissa teknisisissä tiloissa kunnostetaan ja uusitaan vanhoja vedenkäsittelylaitteistoja sekä putkistoja ja lämmönvaihtimia. Halli saa myös uuden ilmanvaihtokoneen.

- Koneiden vaihtoja ja kunnostuksia ei voi turvallisuussyistä tehdä uimalan aukioloaikoina, mikä merkitsee, että remontti ajoittain johtaa palveluiden keskeyttämiseen ja hallin aukiolojen rajoittamiseen. Ensimmäinen palvelukeskeytys on alkamassa maaliskuussa 2020. Tammi-helmikuussa uimalaa pyritään pitämään auki normaaliaukioloaikojen mukaisesti, kuvaa Vakkila työmaatilannetta.

- Tämänhetkisen arvion mukaan uimalaa joudutaan pitämään suljettuna yhtäjaksoisesti 5-7 kuukautta. Ulkouimalan kesäkauden 2020 aukiolon mahdollisuutta selvitellään. Kaupunki tiedottaa erikseen myöhemmin missä määrin uimalaa on mahdollista käyttää kesä-heinäkuun aikana, samalla on kuitenkin huomioitava vaikutukset kokonaisprojektin kestoon, mikäli rakentamisessa pidetään taukoja, toteaa Vakkila.

Rakentamisen kokonaisaikataulu on tämänhetkisten tietojen mukaan tammikuu 2020 - maaliskuu 2021 eli yhteensä 15 kk sekä 2 kk siirtymäaika. Tavoitteena on avata ulkouimala normaalisti kesäkuun alussa vuonna 2021.

Hyvinkään liikuntapalveluiden kuntosaliryhmät uimalassa jatkuvat mahdollisuuksien mukaan kauden loppuun saakka, mutta muilta osin kuntosali on kävijöiltä suljettu uimahallin ollessa suljettu. Vesiliikuntaryhmiä ei sen sijaan voida järjestää uimalan käyttökatkon aikana.

Uimalaan myydään urakan aikana pääsääntöisesti kertalippuja ja remontin johdosta kymmenen kerran lippujen voimassaoloaikaa on pidennetty. Aikaisemmassa poiketen seniorilipuilla voi käydä uimassa myös iltaisin ja viikonloppuisin, hintaan sisältyy myös kuntosalikäynnit.



Lisätietoja:

Liikuntapäällikkö Jarmo Vakkila, p. 040 809 4386

Laajennushanketta on mahdollista seurata Hyvinkään kaupungin nettisivujen www.hyvinkaa.fi/uimala kautta. Halukkaat voivat myös tilata 1-2 kertaa kuukaudessa ilmestyvän työmaan uutiskirjeen sähköpostiinsa verkkosivun kautta. Poikkeuksista uimalan toiminnassa tiedotetaan myös sosiaalisessa mediassa, ensisijaisesti uimalan omalla Facebooksivulla https://www.facebook.com/sveitsinuimala.

