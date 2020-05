Koronavirustilanteesta johtuvia liikuntapalveluiden rajoituksia ollaan purkamassa vaiheittain. Ensimmäisenä avataan ulkoliikuntapaikat. Ulkoliikuntapaikkoja avataan Hyvinkäällä 14.5.2020 alkaen. Kentällä saa maan hallituksen ohjeiden mukaan olla maksimissaan 10 henkilöä kerrallaan.

HYVINKÄÄN KAUPUNKI

TIEDOTTAA 12.5.2020

Julkaistavissa heti

Hyvinkään ulkoliikuntapaikat aukeavat 14.5.2020

Koronavirustilanteesta johtuvia liikuntapalveluiden rajoituksia ollaan purkamassa vaiheittain. Ensimmäisenä avataan ulkoliikuntapaikat. Ulkoliikuntapaikkoja avataan Hyvinkäällä 14.5.2020 alkaen. Kentällä saa maan hallituksen ohjeiden mukaan olla maksimissaan 10 henkilöä kerrallaan.

- Isoilla alueilla, kuten pesäpallokentillä, voi olla kaksi kymmenen hengen ryhmää kerrallaan, riittävän kaukana toisistaan. Pukuhuoneet eivät ole auki, mutta WC-tilat ovat käytössä, sanoo liikuntapäällikkö Jarmo Vakkila.

Kentille saa tulla vuorovarauksella. Suurin osa on vakiovuoroja, mutta vapaita vuoroja pääsee tarkastelemaan www.hyvinkaa.fi/web-timmi -sivun kautta. Vuoravauksen voi tehdä lähettämällä viestin osoitteeseen tilavaraamo@hyvinkaa.fi.

- Tämänhetkisen tiedon mukaan uimarannat ja koulujen salit tulevat käyttöön 1.6.2020 alkaen. Kesäkuun alusta kokoontumisrajoitukset muuttuvat siten, että maksimiosallistujamäärät nousevat 50 henkeen. Odotamme vielä aluehallintoviraston tarkempaa ohjeistusta käytännön järjestelyistä, sanoo Vakkila

- Kehotamme seuroja ottamaan lajiliittojen antamat ohjeet huomioon ja noudattamaan kokoontumisrajoituksia. Kaupungin kenttienhoitajat seuraavat, että yhteisiä pelisääntöjä noudatetaan.

Harrastepaikoille pyydetään tulemaan valmiiksi urheiluvarusteisiin pukeutuneena ja omat juomapullot suositellaan otettavaksi mukaan.

Lisätietoja

Liikuntapäällikkö Jarmo Vakkila p. 040 809 4386

Faktalaatikko

Ohjeet kenttien käyttäjille alkaen 14.5.2020



1. Noudata valtioneuvoston liikkumis- ja kokousrajoituksia.



2. Harjoittelu on kielletty, mikäli henkilöllä on pieniäkään sairauden oireita tai hän kuuluu COVID 19 -viruksen kannalta johonkin riskiryhmään.



3. Ohjatussa tapahtumassa saa olla maksimissaan 10 osallistujaa, joista vähintään 1 on valmentaja/ohjaaja.



4. Pienryhmäharjoittelun tulee tapahtua ulkotiloissa.



5. Harjoituksissa pyritään välttämään osioita, joissa pelaajat joutuvat lähikontaktiin. Henkilöiden väliset etäisyydet säilyvät vähintään kahdessa (2) metrissä koko tapahtuman ajan.



6. Pienryhmäharjoituksia järjestetään vain sen ikäisille tai tasoisille pelaajille, jotka pystyvät noudattamaan etäisyyssääntöä ja muita terveyden kannalta tärkeitä ohjeita koko tapahtuman ajan. Vastuu on valmentajilla.



7. Yhdessä harjoitteleva pienryhmä säilyy samana mahdollisimman pitkään tapahtumasta toiseen (kunnes kokojoukkueharjoittelu sallitaan).



8. Osallistujat eivät käytä pukuhuone- tai muita sosiaalitiloja, vaan saapuvat kentälle ja poistuvat kentältä suoraan harjoitusvarustuksessa. Lähikontaktien välttäminen harjoituksiin kulkemisessa on myös huomioitava. Wc:t ovat käytettävissä.



9. Harjoituksiin ei saavuta ennen oman harjoitusvuoron alkua ja eri joukkueiden harjoitusvuorojen väliin suositellaan vähintään 5 minuutin siirtymäaikaa. Harjoitusvuoro alkaa viisi minuuttia kenttävuoron alettua, ja päättyy 5 min. ennen kenttävuoron päättymistä.



10. Kaikkien osallistujien tulee pestä kädet ennen ja jälkeen tapahtuman kotona tai on käytettävä omaa desinfiointiainetta.



11. Harjoituksissa ei käytetä liivejä. Merkkikartioita ja muita valmennuksen apuvälineitä käsittelee vain yksi henkilö.



12. Harjoituksissa oma juomapullo on mukana ja siitä ei saa juoda kukaan muu henkilö.



13. Sylkemistä kentällä tulee välttää.



14. Jos joudut yskimään tai aivastamaan, yski / aivasta hihaasi tai paitasi sisään.



15. Harjoittelua koskevat palaverit pyritään pitämään etäyhteydellä.



16. Ohjeet on käytävä läpi etukäteen koko ryhmän kanssa.



HUOM! Jos epäilet covid-19-tartuntaa, toimi THL:n ohjeiden mukaan.

Muuta huomioitavaa:

– Seuratoimintaan ei pidä osallistua, jos vanhempi tai lapsi kokee tartuntariskin itselleen tai perheelle liian suureksi.

– Seuran harjoituksiin ei saa osallistua, jos henkilöllä on hengitystieinfektion oireita.

– Tietoa seuratoiminnassa mahdollisesti tapahtuvista koronatartunnoista seurataan yhdessä THL:n kanssa.

– Paluu harjoitteluun mahdollisen infektion jälkeen: huomioidaan taudinkuvan pitkä ja muuttuva luonne.

www.hyvinkaa.fi/korona-arki