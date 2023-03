Hyvinkään väestösuunnite 2022 ̶ 2040 on valmistunut

Suunnite on laadittu ensimmäistä kertaa konsulttityönä, ja sen on laatinut Rasmus Aro Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:stä. Suunnite koostuu kahdesta osasta: toteutunut kehitys ja ennustettu kehitys sekä liitteestä, jossa on lyhyesti kerrottu, miten osa-alueittainen väestösuunnite on laadittu. Väestösuunnite esiteltiin kaupunginvaltuuston iltakoulussa 1.3.2023. Suunnitteen hyväksymisestä päätetään kaupunginvaltuuston kokouksessa 20.3.2023.



Suunnitteessa on kolme erilaisiin olettamiin perustuvaa skenaariota:

Pitkän ajanjakson trendi, jossa muuttoliikettä on mallinnettu vuosien 2012-2021 perusteella



Keskivaihtoehto, jossa muuttoliikettä on mallinnettu vuosien 2015-2021 perusteella



Maankäytön suunnittelun suunnite, jossa olettamana on vuosittainen 0,5 prosentin väestönkasvu. Kasvu perustuu muuttoliikkeeseen maan sisältä.

Trendiskenaariota käytetään verotulojen ennustamiseen. Keskivaihtoehtoa käytetään palveluverkon suunnittelussa, ja maankäytön suunnittelun ennustetta maankäytön suunnitteluun. Osa-alueittainen suunnite on laadittu vain keskivaihtoehdosta, koska se on tarpeen palveluverkon suunnittelussa.



Hyvinkään väkiluku olisi vuonna 2040 pitkän ajanjakson trendin mukaan 46 132, keskivaihtoehdon mukaan 48 103 ja maankäytön suunnittelun ennusteen mukaan 51 545 henkilöä. Suuralueittaisessa kehityksessä alueet eroavat toisistaan. Väestö kasvaa erityisesti ydinalueella ja lisäksi väestömäärältään kasvavia alueita ovat koillinen ja kaakkoinen suuralue. Kaakkoisella suuralueella kasvu keskittyy Mutilankorpi-Kalteva (=Metsäkalteva) tilastoalueelle ja koillisella alueella Nummenmäkeen.

Väestön kasvu suuralueilla perustuu etenkin tulevaan asuntotuotantoon.

yleiskaavasuunnittelija Hannu Lindqvist hannu.lindqvist@hyvinkaa.fi;



asiantuntija Rasmus Aro: rasmus.aro@mdi.fi