Hyvinkään Uudenmaankadun ja tulevan Hangonsillan asuinalueen yhdistävän kevyen liikenteen Vanhankirkonsillan ja Vanhankirkonkujan rakennustyöt ovat alkamassa viikolla 28.

HYVINKÄÄN KAUPUNKI TIEDOTTAA

3.7.2020

Julkaistavissa heti

Hyvinkään Vanhankirkon siltahanke on käynnistymässä

Hyvinkään Uudenmaankadun ja tulevan Hangonsillan asuinalueen yhdistävän kevyen liikenteen Vanhankirkonsillan ja Vanhankirkonkujan rakennustyöt ovat alkamassa viikolla 28.

- Uusi silta tarjoaa turvallisen ja esteettömän kulun keskustasta muun muassa Kipinä-taloon uuteen Hyvinkään lukioon ja Hyvinkään Opistoon sekä Hangonsillan asuinalueelle, sanoo kaupungininsinööri Kari Pulkkinen.

Vanhankirkon kujan osalta lisätään valaistusta ja rakennetaan kulkuyhteys uuteen siltaan. Kulkuyhteys Hyvinkäänkadulle säilyy entisellään.

- Uuden sillan kaarirakenteissa käytetään samaa corten-terästä jota on myös käytetty viereisessä Kipinä-talossa, joten värisävyiltään uusi silta ja rakennus sointuvat hyvin yhteen.

Sillan kokonaispituus on noin 300 metriä ja pääsy sillalle on täysin esteetön eikä sillassa ole lainkaan portaita. Hangonsillan puoleisessa päässä on kierreramppi, jota pitkin noustaan sillalle. Siltaväylän leveys on kuusi metriä, myös kierrerampin osuudella. Korkeimmillaan sillan kansi on 9 metriä maanpinnasta.

Siltahanke alkaa paalutuksella

Siltahankkeen urakoitsijana GRK Infra Oy, kaupunki on rakennuttajana. Siltahankeen ensimmäisessä vaiheessa tehdään paalutuksia, aikataulujen mukaan paalutukset alkavat heinäkuun puolenvälin jälkeen ja kestävät noin kaksi viikkoa. Osana rakennustyötä poistetaan myös puita Vanhankirkonkujalta.

Vanhankirkonsillan on tarkoitus valmistua elokuuksi 2021 jolloin se myös palvelee uuden Kipinä-talon opiskelijoita heti lukuvuoden alkaessa.

Kokonaisuudessaan Vanhankirkonsillan rakennusurakkaan on varattu 5,4 miljoonaa euroa. Suurin summa, 4,83 miljoonaa euroa, kuluu rakennusurakkaan. Tämän lisäksi kustannuksia kertyy rakennusaikaisesta valvonnasta sekä kaupungin oman työn kustannuksista ja jo aiemmin tehdyistä suunnittelukustannuksista.

Lisätietoja

Kari Pulkkinen, kaupungininsinööri, p. 040 7040 757



Liitteet

Havainnekuvat uudesta sillasta:

Kuva Kipinä-taloon päin, jossa myös näkyy kierreramppi

Kuva Uudenmaankadulle päin

Sillan yleispiirustus