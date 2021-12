HYVINKÄÄN YMPÄRISTÖPALKINTO 2021: JPM electronics

Hyvinkään ympäristölautakunta myönsi Hyvinkään ympäristöpalkinnon 2021 JPM electronicsille.

JPM electronics on perinteisessä kauppiaspuutalossa Hyvinkäänkadulla toimiva elektroniikkakorjaamo. Yritystä pyörittävä Jouni Määttä on pitkän linjan elektroniikkamies.

– Liikkeen toiminta-ajatus on korjata ja huoltaa erilaisia elektroniikkalaitteita. Liike sijaitsee keskustassa, jonne korjausta tai huoltoa kaipaavat laitteet on helppo toimittaa perinteiseen kivijalkakauppaan, Määttä kertoo.

Nykyisin kulutuselektroniikan hinnat ovat edullisia ja käyttöaika usein lyhyt. Perinteisen elektroniikan tuntemus on vähentynyt ja korjaaminen on harvinaistunut. Yleinen käsitys on, että vaikka sähkölaitteen korjaaminen olisikin mahdollista, on se niin kallista, ettei korjaaminen kannata. JPM electronics tarjoaa omalta osaltaan vaihtoehtoa tätä valtavirtaa vastaan. Ja toivottavasti valtavirtakin on kääntymässä takaisin JPM electronicsin ylläpitämään toimintakulttuuriin, johon ohjaa mm. EU:n Ekosuunnitteludirektiivin kehittäminen elektroniikan korjattavuutta ja kierrätettävyyttä tukevaksi.

JPM electronicsin ja Jouni Määtän toiminta on konkreettista kiertotaloutta.

– Tyypillisiä korjattavia laitteita ovat televisiot, monitorit, videot, dvd:t, levysoittimet ja muut äänentoistolaitteet sekä erilainen ammattielektroniikka, jatkaa Määttä.

JPM electronics palvelee sekä yksityisiä asiakkaita, että yrityksiä.

JPM electronicsin toiminta osoittaa, että toimimalla harkiten, toimii myös ympäristöystävällisesti. Huolto- ja korjaamistoiminnan tulisikin tulevissa kiertotaloustavoitteissa nousta uuteen arvostukseen.

Hyvinkään ympäristöpalkinto on jaettu jo vuodesta 1990 alkaen. Vastaavan tyyppistä palkintoa ei tuolloin ollut vielä käytössä muualla. Ehdokasta ympäristöpalkinnon saajaksi voivat kaikki esittää vuosittain loka-marraskuussa. Hyvinkään ympäristölautakunta valitsee palkittavan.