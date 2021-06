Hyvinkään ympäristöraportti 2020 valmistunut

Uusi kirjoitus- ja valokuvauskilpailu hyvinkääläisille 16.6.2021 09:00:00 EEST | Tiedote

Hyvinkään kaupunki, Hyvinkään kaupunginmuseo ja Aamuposti käynnistävät kesäisen kirjoitus- ja valokuvauskilpailun ajanjaksolle 16.6.-16.9.2021. Ensimmäistä kertaa järjestettävän Minun Hyvinkääni -kilpailun teemana on asuminen Hyvinkäällä eri näkökulmista. Kilpailusarjoja on yhteensä kolme: Kerro tekstarilla, Kerro kirjeellä ja Kerro kuvalla. Kilpailijat on lisäksi jaettu eri ikäluokkiin, lapsiin, nuoriin (13-17 v.) sekä aikuisiin. Kunkin sarjan pääpalkinnon lisäksi kilpailuun osallistuneiden kesken arvotaan useita palkintoja paikallisiin palveluihin.