21.10.2020

Hyvinkäänkylän vanhan koulun myynti

Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 20.10.2020 laittaa Hyvinkään kaupungin omistaman Hyvinkäänkylän vanhan kansakoulun kiinteistön myyntiin. Kokouksen aikana tehtiin esitys asian palauttamisesta valmisteluun. Palauttaminen ei saanut riittävää kannatusta ja asian käsittelyä jatkettiin. Asiasta jätettiin kaksi eriävää mielipidettä.

Hyvinkäänkylän vanha koulurakennus on koulukäytön jälkeen 1970-luvulta alkaen ollut nuorisotalokäytössä sekä vuosina 2007-2017 koulutilana erityisopetusryhmälle. Tämän jälkeen nuorisotalo- ja muu kaupungin toiminta tiloissa on päättynyt.

- Kaupungilla ei ole kohteelle enää käyttöä omassa palveluntuotannossaan, toteaa kiinteistöjohtaja Antti Nikkanen.

Kohteeseen on vuosina 2018-2019 laadittu asemakaavamuutos, jossa kiinteistö on osoitettu asuin-, liike- ja toimirakennusten korttelialueeksi, jolla ympäristön ominaispiirteet säilytetään. Vanha kansakoulurakennus on asemakaavalla suojeltu, eikä sitä saa purkaa.

- Tontille on mahdollista rakentaa myös toinen rakennus asuinkäyttöön sekä talousrakennuksia, muistuttaa Nikkanen.

Hyvinkään kaupungilla ei ole jatkossa tarvetta omistaa Hyvinkäänkylän vanhan kansakoulun kiinteistöä vaan kohde myydään.

