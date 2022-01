Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan päätöksiä 19.1.2022

Tiedote Kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksesta 19.1.2022 19.1.2022 20:52:48 EET | Tiedote

Kasvun ja oppimisen lautakunta antaa lausunnon Tapiolan päiväkodin peruskorjauksen hankesuunnitelmasta Kasvun ja oppimisen lautakunta toteaa lausuntonaan Tapiolan päiväkodin teknisen peruskorjauksen hankesuunnitelmasta, että hankesuunnitelmassa otetaan huomioon näkemys hyvästä varhaiskasvatusympäristöstä eikä suunnitelmaan ole huomauttamista. Keskeisellä paikalla sijaitseva kulttuurihistoriallisesti merkittävä päiväkoti halutaan säilyttää nykyisessä toiminnassa. Rakennus on suojeltu kulttuurihistoriallisten sekä rakennustaiteellisten tai kaupunkikuvallisten arvojen vuoksi, eikä sitä saa purkaa. Suojelutarve vaikuttaa merkittävästi myös korjausten suunnitteluun. Varhaiskasvatuksen palveluverkon näkökulmasta päiväkoti on tarpeellinen säilyttää alueella. Varhaiskasvatusikäisen väestön määrä kasvaa lähialueella vuoteen 2030 mennessä noin 200 lapsella ja Otaniemen puolella noin 480 lapsella. Lähialueella on myös pieniä tiloja, joista pyritään mahdollisuuksien mukaan luopumaan. Lähistölle ei