Hyvinvointiala HALI ry:n työehtosopimusneuvottelut: Järjestöjen TES:stä neuvottelutulos

Sosiaalipalvelualan TES-neuvotteluita jatketaan 30.4.2020 13:00:54 EEST | Tiedote

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusneuvotteluja on jatkettu Soten, JHL:n, Talentian ja Allianssin kanssa. Hyvinvointiala HALI on tuonut TES-pöytään uusia vastaantuloesityksiä työntekijöiden tärkeinä pitämiin tekstikysymyksiin. Muun muassa etenemistä palkkausjärjestelmän kehittämisessä on selvitetty.