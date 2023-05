Hyvinvointialue turvaa palveluja myös ulkomaisella työvoimalla – työntekijät ovat pääosin intialaisia ja filippiiniläisiä

Pirkanmaan hyvinvointialueen ja sen tytäryhtiöiden sähköpostiosoitteista on lähtenyt tietojenkalasteluviestejä 24.5.2023 20:09:33 EEST | Tiedote

Useista @pirha.fi, @coxa.fi, @fimlab.fi ja @sydansairaala.fi -loppuisista sähköpostiosoitteista on lähtenyt keskiviikkona 24.5.2023 tietojenkalasteluviestejä. Viestien vastaanottajina on ollut hyvinvointialueen ja tytäryhtiöiden omaa henkilöstöä, mutta voi olla, että kalasteluviestejä on päätynyt myös yksityishenkilöille ja muihin organisaatioihin.