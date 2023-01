Hyvinvointialueen ensimmäiset päivät takana – haasteita on ratkottu onnistuneesti

Tavoitteena on ollut tehdä siirtymä turvallisesti siten, että asukkaiden sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palvelut toimivat katkotta ja henkilöstön työsuhteisiin liittyvät asiat jatkuvat normaalisti.

Muutosta on valmisteltu huolella, vaikka aikataulu on ollut kireä. Kaikki ei ole valmista, mutta kriittiset asiat on pystytty turvaamaan heti vuodenvaihteessa.

Siirtymä on sujunut isossa kuvassa hyvin, mutta ratkottavaa on vielä

Ensimmäisten päivien jälkeen näyttää siltä, että siirtymä on sujunut pääosin hyvin ja turvallisesti. Joitakin tietojärjestelmähaasteita on kuitenkin tullut esille.

Häiriö- ja tukipyyntöilmoituksia on tullut työntekijöiltä useita satoja, mutta näistä on saatu ratkottua jo iso osa.

”Korotetun johtamisen toimintamallimme näyttää toimivan, ja tiimimme ovat onnistuneet ratkomaan eteen tulleita haasteita nopeasti. Varmistamme näin myös asiakas- ja potilasturvallisuuden siirtymäaikana”, hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö kertoo.

Isoin yksittäinen asia liittyi ensimmäisinä päivinä siihen, että useat työntekijät joutuivat odottamaan käyttäjätunnuksiaan. Työntekijöitä hyvinvointialueella on miltei 6 000, kun mukaan lasketaan myös keikkatyötä tekevät. Nyt tunnukset on saatu hoidettua kuntoon lähes jokaiselle.

Tällä hetkellä ratkotaan vielä etenkin potilastietojärjestelmään liittyviä haasteita yhdessä palvelutoimittajan kanssa sekä joitakin muita yksittäisiä asioita.

Toiminnan käynnistymisessä on varauduttu hetkittäisiin viivästymisiin hyvinvointialueen palveluissa etenkin tammikuun alussa, ja tästä on myös asiakastiedotteita toimipaikoissa.

”Isossa kuvassa palvelutuotannon järjestämisvastuun siirtyminen hyvinvointialueelle on onnistunut, eikä se ole näkynyt laajasti asiakkaille”, Aronkytö kiteyttää.

”Hyvinvointialueellamme on kunnianhimoisena tavoitteena alkaa nostamaan asiakaspalvelun laatua ja saatavuutta sekä henkilöstökokemusta jo kevään aikana, kun uusi organisaatio on saatu vakiinnutettua.”