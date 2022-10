Hyvinvointialueen investointisuunnitelma hyväksyttiin - ministeriöt käsittelevät seuraavaksi

Hyvinvointialueen omaan taseeseen tehtävien investointien kokonaismäärä on esityksen mukaan 307,1 miljoonaan euroa vuosina 2023-2026. Ensi vuodelle siitä kohdistuu 96,2 miljoonaan euroa. Ensi vuonna hyvinvointialueella tehdään vain välttämättömät ja kiireisimmät investoinnit.

Vuokrakiinteistöissä korjaus-, rakentamis- ja kalustamiskulut jyvitetään tilavuokriin ja ICT-investoinneissa palvelumaksuihin, jotka kohdistuvat käyttötalouteen. Ennen vuokravaikutteisten rakennusinvestointien toteuttamista tarvitaan vielä hyvinvointialueen palvelustrategia ja siihen nojautuva suunnitelma palvelujen verkosta. Ensi keväänä tehdään myös toimitilaohjelma.

Suunnitelman mukaan lähivuosien suurimpia rakennushankkeita ovat Taysin psykiatrian sekä lasten- ja nuortenpsykiatrian rakennushankkeet, uudistamisohjelman loppuvaiheen ensimmäinen osa sekä Kaupin yliopistollinen sote-keskus. Vuokravaikutteisista hankkeista suurimpia ovat jo rakenteilla oleva Nokian hyvinvointikeskus sekä Tampereen kehitysvammaisten asumisyksikkö ja Hatanpään sote-keskus.

Pelastuslaitoksella on suunnitteilla paloasemahankkeita ja kalustoa. ICT-hankkeissa investointeja tarvitaan muun muassa potilas- ja asiakastietojärjestelmien yhdenmukaistamiseen.

Hallintosääntöä jälleen päivitetty

Hallintosääntöön tehtiin aluevaltuustossa pieniä muutoksia. Aluevaltuuston kokouskutsun lähetysaika on nyt pidennetty vähintään kymmeneen päivään ennen aluevaltuuston kokousta. Myös tukipalvelujohtajan tehtäviä on vähennetty, koska aluehallitus perusti tukipalveluihin tuotantojohtajan viran. Sosiaalihuollon johtajan ja hoitotyön johtajan tehtäviä on niin ikään tarkennettu.