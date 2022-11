Hyvinvointialueen monipalveluvaliokunta kokosi mietinnön ikäihmisten palveluiden järjestämisestä

Pirkanmaan hyvinvointialueella on valmistunut mietintö ikäihmisten palveluiden järjestämisestä. Mietinnön on koonnut monipalveluvaliokunta, joka on selvittänyt laajasti ikäihmisten palveluiden nykytilaa Pirkanmaalla.

Väestöennusteiden mukaan yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa Pirkanmaalla vuoteen 2040 mennessä noin 31 000 henkilöllä. Se on 57,2 prosenttia nykyistä enemmän ja tarkoittaa runsasta palvelutarpeen kasvua. Valiokunnan mielestä tämän valtuustokauden aikana tarvitaan hyvinvointialueella kattava suunnitelma siitä, kuinka ikäihmisten väestömäärän kasvuun vastataan riittävästi ja monipuolisesti. Monipalveluvaliokunta esittää mietinnössä useita toimenpiteitä, joilla tarpeen kasvuun voidaan varautua. Mietinnössä muun muassa esitetään, että tämän valtuustokauden aikana tehdään suunnitelmia seniorikortteleiden, välimuotoisen asumisen, tehostetun palveluasumisen ja palveluasumisen kehittämiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että myös yhteistyötä kuntien kanssa pitää tehdä esimerkiksi kaavoituksessa ja tonttivarautumisessa. Lähitoritoiminta on osoittautunut menestyksekkääksi. Valiokunta esittää sitä laajennettavaksi koko Pirkanmaalle. Valiokunta haluaa uudistaa kotihoitoa ja ehdottaa kokeiluna Hollannin mallin mukaista Buurtsorgin toimintamallia, jossa itseohjautuva tiimi vastaa väestövastuullisesti tietyn alueen kotihoidosta. Hollannissa mallilla on ollut merkittäviä myönteisiä kustannusvaikutuksia. Tavoitteena kaikissa uudistuksissa olisi taata hoivan laatu, varmistaa ikäihmisille tutut työntekijät ja lisätä henkilökunnan työhyvinvointia. Jo nyt ikäihmisten käyttämien palveluiden kustannus on noin 500 miljoonaa euroa. Lukuun ei sisälly ikäihmisten palvelulinjan palveluiden piirissä olevien ikäihmisten käyttämät muut palvelut esimerkiksi perusterveydenhuollossa, ensihoidossa, päivystyksessä ja erikoissairaanhoidossa. Näiden määrää ja kustannuksia ei tunnisteta tällä hetkellä. Tärkeätä on tiedolla sekä hyvällä johtamisella vaikuttaa siihen, että lisäkustannuksia ei synny alkuperäisen palveluiden puutteiden vuoksi. Pirkanmaan hyvinvointialue on valinnut ainoana hyvinvointialueena valiokuntamallin. Sen keskeinen ydin on, että luottamushenkilöt osallistuvat itse laajakantoisten, strategisten asioiden valmisteluun. Valiokuntamallissa lisätään luottamushenkilöiden osallistumista etukäteisvalmistelussa.

Avainsanat hyvinvointialueikäihmisetPirkanmaavanhuspalvelut

