Hyvinvointialueen palvelujen verkostosuunnitelman valmistelu on käynnistynyt

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelujen verkostosuunnitelma on konkreettinen toimenpidesuunnitelma siitä, miten tuotamme palveluitamme hyvinvointialueella. Verkostosuunnitelma tehdään huomioiden muun muassa henkilöstön saatavuuden ennusteet, väestöennusteet sekä teknologian kehittyminen. Palvelujen verkostosuunnitelman työstämistä ohjaa hyvinvointialueen strategia 2023–2025 ja palvelustrategia.

Pitkän tähtäimen palveluverkkosuunnitelman 2020–2030 tavoitteena on parantaa palvelujen laatua ja vaikuttavuutta, palveluiden saatavuutta sekä uudistaa ja monipuolistaa palveluita.

Ensi vuodelle valmistelussa olevaan talousarvioon on sisällytetty 2,5–3,0 M€:n vuokrakulusäästötavoite, mikä on noin 10 % nykyisistä vuokrakuluista. Vuokrakulusäästötavoite tukee omalta osaltaan hyvinvointialueen taloustilannetta, minkä taustalla on valtion rahoitus hyvinvointialueelle. Tavoitteeseen pääsy vaatii meiltä merkittäviä palvelujen verkostomuutoksia.

Miten voin osallistua palvelujen verkostosuunnitelman valmisteluun?

Palvelujen verkostosuunnitelman valmistelussa selvitämme hyvinvointialueen asukkaiden, henkilöstön ja päättäjien näkemyksiä palvelujen verkostosta, nykyisistä hyvistä käytänteistä sekä kehittämiskohteista kyselyillä. Lisäksi pidämme kolme samansisältöistä asukasinfoa.

Vastaamalla kyselyyn, joka on auki 11.10.–31.10.2022 ja toivomme runsaasti vastauksia Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen asukkailta.

Kiitos, kun vastaat kyselyyn ja tuot oman näkemyksesi palvelujen verkostosuunnitelman valmisteluun.

Kuntalaisten kysely palvelujen verkostosuunnitelmasta

Osallistumalla asukasinfoon: Tule myös kuulemaan palvelujen verkostosuunnitelman valmistelusta asukasinfoon. Pidämme samansisältöiset infot alla olevina päivinä klo 18.00–19.30:

15.11.2022 Nurmijärvellä: Monitoimitalo Monikkosali (Kuntotie 7, Klaukkala)

16.11.2022 Tuusulassa: Gustavelund (Kirkkotie 36, Hyrylä)

30.11.2022 Hyvinkäällä: Hyvinkään lukio Kipinä (Kenkätehtaankatu 1, Hyvinkää)

Lisätiedot:

Sannamari Nousiainen

hallintopäällikkö

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä

050 497 2536

sannamari.nousiainen@keusote.fi