Hyvinvointialueen tutkimus- ja kehitysjohtajaksi valittiin Kati Kristiansson

Hyvinvointialueen tutkimus- ja kehitysjohtajan virka oli syyskuussa ulkoisessa haussa. Tuolloin virkaan haki yhteensä kaksitoista henkilöä, joista yksi peruutti hakemuksensa hakuajan päätyttyä. Virka avattiin uudelleen haettavaksi lokakuussa, jolloin virkaan haki kymmenen uutta hakijaa.

Viran täytössä on otettu huomioon kaikki 21 hakijaa. Valintaa valmistelevan ryhmän työskentelyyn osallistuivat hyvinvointialuejohtaja, muutosjohtaja, konsernipalvelujohtaja sekä aluevaltuuston ja aluehallituksen puheenjohtajisto.



Lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja 6,4 miljoonalla

Aluehallitus päätti maanantaina lääkinnällisen kuntoutuksen kuntoutuspalvelujen hankinnasta Pirkanmaan hyvinvointialueelle. Palvelut kilpailutettiin ensi vuodeksi täydentämään voimassa olevaa palvelusetelimallia. Hankinta sisältää fysioterapiapalveluja, robottiavusteista kävelykuntoutusta, toimintaterapiaa, ratsastusterapiaa, puheterapiaa ja neuropsykologista kuntoutusta. Niitä hankitaan eri puolilla Pirkanmaata toimivilta yrityksiltä.

Myös hyvinvointialueen vakuutukset on kilpailutettu. Aluehallitus päätti ottaa hyvinvointialueen vakuutukset vakuutuskilpailutuksen voittaneelta Pohjola Vakuutus Oy. Vakuutusmaksujen vuosittainen yhteissumma on noin 1,6 miljoonaa euroa.

Tukipalvelusopimukset hyväksyttiin

Hyvinvointialueen aluehallitus hyväksyi myös Voimian ja Tuomi Logistiikan palvelusopimukset ja Sakupen puitesopimuksen. Hyvinvointialue ja sidosyksikköasemassa olevat osakkuusyhtiöt sopivat yhtiöiltä ostettavien palveluiden ehdoista ja sisällöistä sekä tietosuojasta ja -turvasta. Palvelusopimuksessa sovitaan esimerkiksi palvelun sisällöstä, yksikköhinnoista, vaste- ja toimitusajoista sekä sanktiointi- ja palvelutasomallien käytöstä. Myös hintojen kilpailukykyisyyden varmistamiseen otetaan sopimuksissa kantaa. Muiden tukipalveluyhtiöiden palvelusopimukset käsitellään ensi viikon aluehallituksessa.

Pirkanmaan Voimia Oy:n myynti Pirkanmaan hyvinvointialueelle on vuositasolla 45 miljoonaa euroa, josta 1.1.2023 alkaen uutta myyntiä on 25 miljoonaa euroa. Sakupe Oy:n pesulapalvelujen myynti Pirkanmaan hyvinvointialueelle on kymmenen miljoonaa euroa, josta yhtiölle siirtyvien alihankintasopimusten osuus on viisi miljoonaa euroa.

Tuomi Logistiikka Oy:n myynti hyvinvointialueelle on puolestaan 130 miljoonaa euroa, josta uutta myyntiä on viisi miljoonaa euroa. Aluehallitus hyväksyi yksimielisesti ponnen, jossa edellytetään Tuomi Logistiikan puuttuvan sotekuljetusten ongelmiin ja etsivän niihin ratkaisuja yhdessä hyvinvointialueen viranhaltijajohdon kanssa. Tilanteesta tulee raportoida aluehallitukselle, kunnes kuljetusten ongelmat on ratkaistu.

Aluehallitus hyväksyi muut asiat esityksen mukaan. Aluehallitus päätti lisäksi, että aluehallitukselle raportoidaan riskienhallintaan liittyvistä lainasalkun sopimuksista ja niiden tilanteesta valtuuston talousarvioseurannan yhteydessä.