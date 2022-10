Hyvinvointialueiden tuottavuutta voidaan parantaa terveysteknologiaa hyödyntämällä

Hyvinvointialueiden kokonaisrahoitus on vuoden 2023 talousarvioesityksessä 22,3 miljardia euroa. Tämäkin summa vaikuttaa olevan liian pieni. Alueiden ilmoittama yhteenlaskettu lisärahoitustarve palveluiden järjestämiseksi on jopa 1,5 miljardia euroa. VM:n kestävyysselvityksen (2020) mukaan puolen prosenttiyksikön vuosittainen kasvu sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottavuudessa leikkaisi Suomen kestävyysvajeesta lähes puolet. Sama tuottavuuskasvu pitäisi sote-menojen bruttokansantuotteen suhteen suurin piirtein entisellään jatkossakin. Tuottavuuskasvu on mahdollista saada aikaan terveysteknologian tehokkaammalla hyödyntämisellä.

Lisätkää vaikuttavuuden arviointia ja tavoitteellisuutta sosiaali- ja terveyspalveluissa ja hankintakriteereissä

Kehittäkää yritysyhteistyötä hyvinvointialueellanne

Luokaa terveysteknologian hankintastrategia

Varmistakaa, että julkiset hankinnat pidetään hajautettuna ja kilpailutukset riittävän pieninä kokonaisuuksina.

Ottakaa käyttöön ostomenettely, jossa lääkäreiden ja hoito- ja hoivatyön ammattilaisten ääni kuuluu

Tehkää päätös innovatiivisten hankintamenettelyiden lisäämisestä

Muistakaa, että terveysteknologia on vahva osa suomalaista hoitoa ja hoivaa. Terveydenhuolto ei toimi sekuntiakaan ilman terveysteknologiaa. Sen tehokkaalla hyödyntämisellä ihmiset alueellanne voivat paremmin ja ammattilaiset jaksavat tehdä työtään.

