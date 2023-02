Hyvinvointialueita valvotaan systemaattisesti

Tarkastelun kohteena on erikoissairaanhoidon, perusterveydenhoidon sekä suun terveydenhoidon hoitoon pääsy. Lastensuojelussa selvitetään erityisesti henkilöstömitoitusta, asioiden käsittelyaikoja sekä lapsen ja perheen kanssa toimivien eri tahojen yhteistyön sujuvuutta ja palvelujen saatavuutta. Neuvolapalveluissa sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa keskiössä on palvelujen saatavuus. Kotihoidossa painottuvat henkilöstön riittävyys ja osaaminen sekä palvelujen laatu.



Vuoden 2023 valvonnassa selvitetään myös, miten omavalvonta on hyvinvointialueilla organisoitu ja millaiset resurssit valvontaan on käytettävissä. Lisäksi selvitetään, onko lakisääteiset omavalvontaohjelmat ja niihin sisältyvät omavalvontasuunnitelmat tehty ja miten niitä toteutetaan.



Hyvinvointialueet vastaavat kaikkien ostopalveluna hankkimiensa ja itse tuottamiensa palvelujen valvonnasta omavalvonnan keinoin. Valvontatehtävästä on säädetty sote-järjestämislaissa.