Hyvinvointitalous kiinnostaa Euroopassa - EU:n puheenjohtajuuskauden kattoteemaa käsitellään lukuisissa kokouksissa Helsingissä

Suomen EU-puheenjohtajuuskauden kattoteema sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla on hyvinvointitalous. Hyvinvoinnin roolia talous- ja yhteiskuntapolitiikassa sekä kestävän taloudellisen kehityksen tekijänä on alettu korostaa.

Hyvinvointitalous on alunalkujaan järjestölähtöinen termi. Se on yhteiskunnan alue, jossa toiminnan päämäärä on ihmisten hyvinvoinnin tukeminen ja hyvän elämän edellytysten vahvistaminen sekä turvaaminen. Näille ensisijaisille tavoitteille alisteisia ovat esimerkiksi talouskasvu, hyvinvointivaltion säilyttäminen tai demokratian laajeneminen. Suomen EU-puheenjohtajuuskauden myötä kiinnostus hyvinvointaloudellista ajattelua kohtaan on kasvanut.

Tulevalla viikolla Helsinki isännöi lukuisia kansainvälisiä kokouksia, joiden kantavana teemana on hyvinvointitalous. SOSTE on mukana järjestämässä näitä tilaisuuksia.



14.-16.9. European Anti-Poverty Network

Euroopan laajuinen köyhyyden vastainen verkosto pitää Helsingissä yleiskokouksensa 14.-15.9. sekä kaikille avoimen seminaarin vallan, politiikan ja osallistumisen merkityksestä köyhyyden poistamisessa kirjasto Oodissa 16.9. Seminaari on EU-puheenjohtajuuskauden virallinen oheistapahtuma.

Verkoston yleiskokous siihen liittyvine tapahtumineen tuo Helsinkiin köyhyyden vastaisen työn asiantuntijoita 32 Euroopan maasta.

EAPN:n jäsenenä on eri Euroopan maista 31 verkostoa, jotka kokoavat yhteen köyhyyden vastaisia toimijoita. Lisäksi jäsenenä on 13 Euroopan tasolla toimivaa järjestöä, kuten lapsijärjestöjen verkosto EuroChild ja eurooppalainen ruokapankkien liitto European Food Banks Federation Feba. EAPN on perustettu 1990. Suomesta jäsenenä on EAPN-Fin, jolla on puolestaan 55 jäsentä. Uuden jäsenehdokkaan Slovenian jäsenhakemus käsitellään kokouksessa.

16.-18.9. Social Platform

Social Platform on eurooppalaisten sosiaalialan kansalaisjärjestöjen verkosto, joka edistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja osallistavaa demokratiaa Euroopassa. Social Platformin toinen Building Social Europe konferenssi järjestetään yhteistyössä Suomen sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Konferenssissa käsitellään kansalaisten osallistumismahdollisuuksia sekä sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Konferenssi on Suomen EU-puheenjohtajuuskauden virallinen oheistapahtuma. Konferenssi koostuu täysistunnoista, paneeleista, temaattisista työpajoista, vierailuista tutustumaan paikallisiin osallistaviin projekteihin.

18.-19.9. Hyvinvointitalous-konferenssi (STM)

Suomi järjestää korkean tason konferenssin hyvinvointitaloudesta 18.−19.9.2019 Helsingissä. Kokouksen tavoitteena on käydä sektorirajat ylittävää keskustelua tematiikasta ja hakea mahdollisia viestejä neuvoston hyvinvointitalous-päätelmiin. Suomi haluaa EU-puheenjohtajakaudellaan luoda EU-päätöksentekoon laajemman ymmärryksen siitä, että ihmisten hyvinvointi on edellytys sekä talouskasvulle että yhteiskunnan ja talouden vakaudelle. Toisaalta talouskasvu lisää mahdollisuuksia kohentaa kaikkien ihmisten hyvinvointia.

Tapahtuma lähetetään suorana verkkolähetyksenä.

