Hyvinvointivalmentaja ja personal trainer Piia Koriseva: Moni tissuttelija ei itsekään huomaa, miten paljon tulee juotua

Alkoholijuoman väliin jättäminen voi olla vaikeaa, ja lasillisen avulla rentoutumisesta tulee helposti tapa. Koriseva testasi omaa alkoholinkäyttöä vaihtamalla viinin makuveteen. ”Sain siitä ihan saman hyvän olon tunteen kuin olisin saanut viinistä, ja tajusin, että kyseessä on vain tottumus”, hän sanoo.

Piia Koriseva sai kymmenen vuotta sitten aivoinfarktin, halvaantui, ja joutui opettelemaan niin kävelemisen kuin kirjoittamisenkin alusta. Nykyään hän toimii personal trainerina. Syksyllä 2018 julkaistiin Korisevan kirja 365 muutoksen päivää, joka on päiväkirjan tyyppinen opas hyvinvointiin.

– Moni ajattelee olevansa yli-ihminen joka jaksaa painaa, vaikka keho viestisi ihan muuta. Myös yhteiskunta puskee meitä yli omien rajojemme. Tärkeää olisi, että ihmiset osaisivat pysähtyä kuuntelemaan kehoaan. Itseään täytyy rakastaa ja arvostaa, Koriseva sanoo.

Hän jatkaa, että muutos lähtee aina korvien välistä ja pienistä asioista: juo vettä, käytä kenkiä joilla sinun on hyvä kävellä. Jos laihdutushuumassa tai tammikuun uuden elämän innossa kasaa itselleen liian paljon vaatimuksia, voi luhistua niiden alle.

Elämäntapamuutoksen onnistumiseksi pitää Korisevan mukaan löytää tekijät, jotka itseä motivoivat. Oli motivaattorina sitten se, että pystyy tekemään asioita joita haluaa, aamuisin on hyvä olla, tai vatsa ei ole jatkuvasti sekaisin.

Hyvä tapa aloittaa on listata seikat, joihin haluaa muutosta. Aloittaa kannattaa tänään, ei huomenna.

– Jos lähdetkin töiden jälkeen kävelylenkille, juot kupin teetä ja menet nukkumaan, on olo ihan eri, kuin jos kotiin päästyä kaadut sohvalle, juot lasin punkkua ja nukut huonosti. Alkoholi sotkee aineenvaihduntaa – kun keho polttaa alkoholia, se ei polta rasvaa. Alkoholia naukkaillessa usein napostellaan samalla, mikä vaikeuttaa esimerkiksi painon pudotusta.

Koriseva on pannut merkille, että monet ihmiset eivät huomaa, miten paljon todellisuudessa juovat. Tissuttelemalla nautittuja annoksia kertyy vaivihkaa, vaikka humalassa ei olisikaan.

– Huomaamaton alkoholin käyttö on huolestuttavaa. Jos koko päivän odotat yhtä lasillista illalla, ajatus on jo väärillä raiteilla. Kun seuraavan kerran mietit, otatko illalla lasin viiniä vai et, kysy itseltäsi: tarvitsenko minä tätä? Ei kannata kysyä haluanko, vaan tarvitsenko. Pitää tiedostaa, mikä itselle on hyväksi ja mikä haitaksi, Koriseva sanoo.

Koriseva testasi jokin aika sitten suhdettaan alkoholiin vaihtamalla viinin makuveteen.

– Otin sen tutun viinilasin illalla, ja täytinkin sen maustetulla vedellä. Sitten siemailin sen kaikessa rauhassa pienin kulauksin. Ei mitään maitolasista hörppimistä siis. Sain siitä ihan saman hyvän olon tunteen kuin olisin saanut viinistä, ja tajusin, että kyseessä on vain tapa.

Toisinaan alkoholijuoman väliin jättäminen voi aiheuttaa kimurantteja tilanteita, ja aihe on noussut esiin myös Korisevan asiakkaiden kanssa.

– Rohkea ja vahva ihminen tietää, mikä itselle on hyväksi ja mikä ei. Jos kaveriporukka ei ymmärrä, että haluat huolehtia itsestäsi ja terveydestäsi, onko se hyvä kaveriporukka? Perustele itsellesi, jos aiot jättää alkoholit juomatta, sen jälkeen sinun on helppo perustella se myös muille.

Suomessa alkoholi on Korisevan mielestä yhä tabu, eikä kaikkein läheisimmiltäkään ihmisiltä usein uskalleta kysyä tämän alkoholin käytöstä.

– Se, että vaikeistakin asioista kysytään ja ollaan kiinnostuneita, on rakkautta ja välittämistä. Meidän tehtävä on huolehtia itsestämme ja läheisistämme.