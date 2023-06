Hyypiälän sillan remontti Lappeenrannassa on ohi ja silta avataan liikenteelle 30.6.2023

Kaakkois-Suomen soratiet ovat kuivia - tiellä olevia kuoppia ja kiharaa ei saada tasattua normaaliin tapaan 26.6.2023 15:16:02 EEST | Tiedote

Kelirikkokausi alkaa olla ohi, mutta nyt sorateillä haasteena on monin paikoin kuivuus. Kaakkois-Suomessa lämmin ja kuiva sää on jatkunut jo pitkään. Ajanjakso aiheuttaa sorateiden kuivumista, ja on ongelma tienkäyttäjille sekä tien kunnossapidosta vastaaville hoitourakoitsijoille.