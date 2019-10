I huvudbiblioteket finns nu ett rum och utrustning för gör-det-själv-verksamhet

Pääkirjastossa on nyt tila ja laitteita itsetekemiselle 28.10.2019 14:01:00 EET | Tiedote

Pääkirjastossa on avattu Makerspace-tila, josta löytyy laitteita itsetekemisen avuksi. Makerspacessa on 3D-tulostin, vinyylileikkuri, ompelukone ja saumuri, jotka on hankittu Aluehallintoviraston hankerahoituksella.