Ibe rikkoo keikkataukonsa Ruisrockissa

Ruisrockiin kiinnitettyä ibeä on tituleerattu sukupolvensa ääneksi ja musiikin uudistajaksi, joka on nopeasti noussut yhdeksi kotimaisen rap-kentän kiinnostavimmista nimistä. Erityiseen nosteeseen tekijä singahti huippusuosion saavuttaneen perkele!-läpimurtoalbuminsa siivittämänä. Ruisrock-perjantaina esiintyvä ibe ammentaa trapista ja R&B:stä julkaisten ORANSSI ja FAMOUS kaltaisia megahittejä kerta toisensa jälkeen.

“Aivan mielettömän siistiä palata lavoille juuri Ruisrockissa! Tää festivaali on itsellekin poikkeuksellisen tärkeä, eikä missään ole vastaavaa tunnelmaa kuin Ruississa. Perjantain keikka on paitsi hetkellinen paluu keikkatauolta, mutta myös mulle koko vuoden ainoa keikka – ja siitä tulee ihan uskomaton!”, ibe kertoo.

Ruisrock järjestetään 7.–9.7.2023 Turun Ruissalossa. Lisää artistijulkistuksia on luvassa kevään aikana. Ruisrockin päiväkohtainen ohjelma on julki ja kaikki lipputyypit myynnissä Tiketissä. Osa lipputyypeistä on myyty tai varattu loppuun.

6.4.23 mennessä julkaistut artistit:

ABREU

Aliisa Syrjä

Alma

Anna Puu

Antti Tuisku

Apulanta

Arppa

BEHM

Benjamin

BESS

Cledos

Costi

Denzel Curry (US)

Eevil Stöö & Stepa

Ege Zulu

Elsi Sloan

Emotional Oranges (US)

Erika Vikman

Etta

Gasellit

Gettomasa

Haloo Helsinki!

Huora

ibe

Isac Elliot

jambo

Jami Faltin

JVG

Karri Koira

Kissa

KUUMAA

Käärijä

Lauri Haav

Lil Nas X (US)

Lil Yachty (US)

Linda Fredriksson Juniper

Machine Gun Kelly (US)

Maija Vilkkumaa

Malla

Maustetytöt

Mouhous

Olavi Uusivirta

pehmoaino

PinkPantheress (UK)

Ramses II

Ruusut

Samu Haber

Sexmane

Skrillex (US)

slowthai (UK)

SOFA

Stoned Statues

The 1975 (UK)

Vesala

VIIVI

Yeat (US)

Yona

Younghearted

Yung Lean (SE)

Yrjänä

Zara Larsson (SE)