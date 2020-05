5G-teknologian ja reunalaskennan yhdistelmä tarjoaa datansiirtoon täysin uudenlaisia mahdollisuuksia. Etu syntyy tiedonsiirron valtavasta nopeudesta ja siitä, että data käsitellään välittömästi siellä, missä se syntyy.

ARMONK, NY – 12.5.2020: Kilpailu kiristyy ja yritysten on kyettävä reagoimaan nopeasti markkinoiden muutokseen ja tarjottava palveluilleen hyvä saatavuus sekä paras käyttäjäkokemus – nopea datansiirto ja datankäsittely ovat onnistumisen avaintekijöitä.



5G-teknologian ja reunalaskennan yhdistelmä tarjoaa datansiirtoon täysin uudenlaisia mahdollisuuksia. Etu syntyy tiedonsiirron valtavasta nopeudesta ja siitä, että data käsitellään välittömästi siellä, missä se syntyy.

Ratkaisut tuovat nopeutta ja kustannussäästöjä

IBM ja Red Hat johdattavat yritykset 5G-teknologian ja reunalaskennan aikakaudelle julkistamalla näihin teknologioihin nojaavia ratkaisuja. Nyt julkistettu tarjooma on rakennettu Red Hat OpenShift -alustan päälle, ja se toimii kaikilla alustoilla aina palvelinkeskuksista hybridipilviympäristöön.



Tarjooma antaa esimerkiksi telealan yrityksille mahdollisuuden tuottaa asiakkailleen nopeasti reunalaskentaa hyödyntäviä palveluja. Näin datan analysointi voidaan tehdä lähellä asiakasta ja saadaan nopeasti analysoitua tietoa palveluiden kehittämiseksi. Nopeuden lisäksi ratkaisut tuovat selkeitä kustannussäästöjä.



Tarjooma sisältää ratkaisut tekoäly-, analytiikka- ja IoT-työkuormien käyttöönottoon sekä etähallintaan (IBM Edge Application Manager), televerkkojen tehokkuuden lisäämiseen (IBM Telco Network Cloud Manager), tekoälyyn ja kognitiivisiin teknologioihin perustuvien sovellusten sekä palveluiden käyttöönottoon (edge-enabled applications and services) ja ratkaisuja, joiden avulla asiakkaat voivat tuottaa 5G:hen ja reunalaskentaan pohjautuvia ratkaisuja kaikille toimialoille (New dedicated IBM Services).



Laajempi englanninkielinen tiedote osoitteessa:

https://newsroom.ibm.com/2020-05-05-IBM-and-Red-Hat-Launch-New-Edge-Computing-Solutions-for-the-5G-Era