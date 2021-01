IBM jatkaa vahvasti patenttitilastojen kärjessä: jo 28. peräkkäinen ykköstila

Yli 9 000 patenttia, jotka keskittyivät valtaosin tekoälyyn, kvanttitietokoneisiin, hybridipilveen ja tietoturvaan.





ARMONK, N.Y., – 12.1.2021: Vuonna 2020 IBM:lle myönnettiin yli 9 000 patenttia, jotka keskittyivät valtaosin tekoälyyn, kvanttitietokoneisiin, hybridipilveen ja tietoturvaan. IBM hallitsee Yhdysvaltojen patenttitilastojen kärkipaikkaa jo 28. vuotta peräkkäin.

Myönnetyt patentit jakautuivat seuraavasti:

IBM:lle tärkeä tutkimuksen ja kehitystyön painopistealue, ja se näkyy IBM:n hyvänä sijoituksena kvanttitietokoneiden patenttitilastoissa. Yksi myönnetyistä patenteista esimerkiksi yksinkertaistaa kvanttimolekyylisimulaation kartoitusta kvanttitietokoneella. Sen avulla voidaan simuloida kemiallisia reaktioita kvanttitietokoneissa, jotta päästään paremmin selvyyteen siitä, milloin on odotettavissa läpimurtoja uusien materiaalien ja lääkeaineiden löytämisessä. IBM:lle myönnettiin myös patentti, joka luo perustan tarkemmille ja tehokkaammille riskianalyysilaskelmille kvanttitietokoneella. Datan salaus – yli 1 400 patenttia, joista yksi liittyy täydelliseen homomorfiseen salaukseen. Homomorfisella salauksella tarkoitetaan salausta, jolla salatulle datalle voidaan suorittaa laskentaoperaatioita purkamatta salausta. Aiemmin vertailu datapisteiden välillä edellytti, että datapisteet tuotiin suojatun homomorfisen ympäristön ulkopuolelle. Tämä luonnollisesti merkitsi datan altistumista hyökkäyksille. IBM patentoi tekniikan, jonka avulla vertailu voidaan tehdä täysin homomorfisessa ympäristössä. IBM Security julkisti tekniikkaa hyödyntävän palvelun joulukuussa 2020.

