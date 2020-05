IBM julkistaa uusia tekoälyratkaisuita automatisoitujen IT-toimintojen resilienssin ja kustannussäästöjen kasvattamiseksi

Mervi Airaksinen nimitetty IBM Suomen toimitusjohtajaksi 1. tammikuuta 2020 alkaen 5.12.2019 15:00:25 EET | Tiedote

HELSINKI, SUOMI - 5.12.2019: Mervi Airaksinen on on nimitetty IBM Suomen toimitusjohtajaksi 1. tammikuuta 2020 alkaen. Hän seuraa tehtävässä Mirva Antilaa, joka siirtyy uuteen tehtävään talon sisällä. Mervi Airaksinen on työskennellyt teknologia-alalla yli 15 vuotta, erikoistuen liiketoiminnan kehitykseen, myyntiin ja konsultointiin. Hän toimi aiemmin Suomen ja Baltian Ciscon maajohtajana. Mervi Airaksinen on muun muassa Amcham Finlandin varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsen sekä kuuluu Nordic Morning Groupin hallitukseen ja Vaasan yliopiston digitaalisen talouden tutkimusalustan neuvonantajaryhmään. Mervi Airaksinen on valmistunut taloustieteiden maisteriksi Jyväskylän yliopistosta vuonna 2004.