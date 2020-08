IBM julkisti ensimmäisen 7 nm POWER10 -suorittimensa

- 3 x laskentakapasiteetti POWER9-suorittimeen verrattuna, uusi muistiteknologia mahdollistaa petatavujen muistiklusterin, ytimessä sisäänrakennetut tekoälyominaisuudet

ARMONK, N.Y. – 17.8.2020: Hybridipilviympäristö tarjoaa käyttäjilleen yksityisen ja julkisen pilviympäristön parhaat puolet. Sen ansiosta moni organisaatio on siirtynyt tai siirtymässä käyttämään hybridipilveä. Ympäristö on kuitenkin haastava palvelinten suorittimille, niin suorituskyvyn, tietoturvan kuin työkuormien kapasiteetin riittävyyden osalta. Uuden sukupolven, ja IBM:n ensimmäinen 7 nm prosessitekniikalla toteutettu, IBM POWER10 -suoritin lisää hybridipilviympäristön laskentatehoa, tuo joustavuutta sekä energiatehokkuutta työkuormien käsittelyyn ja parantaa tietoturvaa. Suoritin perustuu avoimeen POWER-arkkitehtuuriin, joka antaa valmistajille joustavuutta uusien, tähän suorittimeen perustuvien järjestelmien suunnittelussa.



IBM POWER10 -suorittimessa on monia uusia innovaatioita, joista tärkeimpiä ovat:

7 nm prosessitekniikalla toteutettu suoritin . Se tuo edeltäjäänsä POWER9-suorittimeen verrattuna jopa kolminkertaisen laskentakapasiteetin ja energiatehokkuuden suoritinkantaa kohden. Näin työkuormien käsittelytehokkuus kasvaa. POWER9 verrattuna tämä tarkoittaa hybridipilviympäristössä kolminkertaista käyttäjämäärää ja mahdollisuutta ajaa kolminkertaisia työkuormia sekä OpenShift kontteja. Palvelinkeskuksissa 7 nm prosessitekniikan hyöty näkyy kustannussäästöinä, parantuneena tehokkuutena ja pienempänä hiilijalanjälkenä.

Memory Inception -muistiteknologia. Tämä täysin uusi muistiteknologia sallii samassa klusterissa olevien POWER10- suorittimien hyödyntää toistensa muistikapasiteettia, ja näin kyvyn muodostaa jopa petatavujen kokoisen muistiklusterin. Se tuo joustavuutta ja kaivattua lisätehoa työkuormien ajoon hybridipilviympäristössä.

Tietoturvaominaisuudet. IBM POWER10 -suoritin on suunniteltu vastamaan tämän hetken vaativimpiin tietoturvavaatimuksiin unohtamatta kvanttiaikakauden uusia vaatimuksia. POWER9:ään verrattuna POWER10-suorittimessa on nelinkertainen määrä AES-salauspiirejä, jolloin salaus tapahtuu jopa 40 prosenttia nopeammin. Muistisalauksen uusi piiri huolehtii täysin itsenäisesti, niin että se ei näy käyttäjälle tai järjestelmälle millään tavoin. Tietoturvaparannukset ulottuvat myös kontteihin, joiden avulla ohjelmia voidaan siirtää vaivattomasti esimerkiksi koodaajan koneelta testiympäristöön ja sieltä tuotantoon tai omasta konesalista julkiseen pilveen. IBM POWER10: ssä on rautatason konttien suojaus, jolloin käyttäjä voi helpommin estää hyökkäyksen vaikutuksen muihin samassa virtuaaliympäristössä oleviin kontteihin.

Laajennettu suorittimen ytimen arkkitehtuuri. Tekoäly on yhä vahvemmin mukana liike-elämän ratkaisuissa. IBM POWER10 tarjoaa parannetun ytimen tekoälyominaisuuksilla, ilman erillistä tekoälykiihdytinkorttia. Sen myötä tekoälyn käyttö sovelluksissa nopeutuu.

IBM POWER10-suorittimilla varustetut palvelimet tulevat saataville vuoden 2021 loppupuolella.



