IBM muuntaa ohjelmistonsa toimimaan kaikissa pilvipalveluissa yhdessä Red Hatin kanssa

ARMONK, N.Y., 5.8.2019 – IBM (NYSE: IBM) julkisti, että se on muuntanut ohjelmistoportfolionsa pilvinatiiviksi sekä optimoinut sen toiminnan Red Hat OpenShiftillä. Yritykset pystyvät nyt rakentamaan tehtäväkriittisiä sovelluksia kertaalleen ja käyttämään niitä kaikissa julkisissa ja yksityisissä pilvipalveluissa, mukaan lukien AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, Alibaba ja IBM Cloud.



Uudet pilvinatiivi-kyvykkyydet tullaan tarjoamaan esi-integroiduilla ratkaisuilla, IBM Cloud Pakseilla. IBM-sertifioitu ja kontitettu ohjelmisto tulee tarjoamaan sekä yleisen toiminnallisen mallin että yleissarjan palveluita, kuten identiteettijohtamisen, turvallisuuden, valvonnan ja kirjautumisen palvelut. Ohjelmisto tarjoaa myös parannetun näkyvyyden ja hallinnan eri pilvipalveluihin.



Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että IBM ohjelmistotuotteet ovat nyt natiivisti pilvessä julkisille ja yksityisille pilvipalveluille; tämä vähentää kehittämisaikaa 84 prosenttiin saakka sekä toiminnallisia kustannuksia 75 prosenttiin saakka. Yritykset pystyvät rakentamaan tehtäväkriittisiä sovelluksia kertaalleen ja käyttämään niitä missä tahansa.



IBM julkisti myös:

Red Hat OpenShift IBM Cloudissa: OpenShiftin joustava palvelu IBM:n julkisessa pilvipalvelussa – yhdellä klikkauksella käyttöönotettavissa automatisoidun suorituskyvyn ja turvallisuuden kanssa – auttaa yrityksiä nykyaikaistamaan ja siirtymään hybridi pilvipalvelun infrastruktuuriin.

OpenShiftin joustava palvelu IBM:n julkisessa pilvipalvelussa – yhdellä klikkauksella käyttöönotettavissa automatisoidun suorituskyvyn ja turvallisuuden kanssa – auttaa yrityksiä nykyaikaistamaan ja siirtymään hybridi pilvipalvelun infrastruktuuriin. Red Hat OpenShift IBM Z: ssa ja LinuxONE: ssa: IBM sisällyttää Red Hat OpenShiftin yritysjärjestelmiinsä IBM Z: aan ja LinuxONEen, jotka vastaavat päivittäin yli 30 miljardista transaktiosta.

IBM sisällyttää Red Hat OpenShiftin yritysjärjestelmiinsä IBM Z: aan ja LinuxONEen, jotka vastaavat päivittäin yli 30 miljardista transaktiosta. Konsultointi- ja teknologiapalveluita Red Hatille: Maailman suurin ryhmä Red Hat -sertifioituja konsultteja (yli 80 000 toimijaa) tulee toimittamaan IBM-palveluja auttaakseen asiakkaitaan viemään työmääriään pilvipalveluihin sekä rakentamaan ja hallitsemaan niitä.

Julkistetut palvelut ja ohjelmistot tullaan toimittamaan IBM:n hybridi-multipilvipalvelu-alustalle. Se on rakennettu avoimen lähdekoodin teknologialle sisältäen alan kattavimman yrityskohtaisen Kubernetes-alustan, Red Hat OpenShiftin, sekä maailman johtavan yrityskohtaisen Linux-alustan, Red Hat Enterprise Linuxin. Tämän tuloksena asiakkaat voivat valita parhaan arkkitehtuurin ja lähestymistavan palvelemaan kaikista kriittisimpiä sovellus-, data- ja työmäärävaatimuksiaan liiketoiminnalleen.



”IBM on vapauttamassa sen ohjelmistoa datakeskuksistaan tehostaakseen yritysten työmäärien juoksukilpailua pilvipalveluihin. Tämä asemoi IBM:n yhä vahvemmin johtamaan toimialaa kohti yli biljoonan dollarin hybridi pilvipalvelumahdollisuutta”, sanoo Arvind Krishna, Senior Vice President, Pilvipalvelu- ja kognitiiviset ohjelmistot, IBM. ”Me tarjoamme Red Hatin kanssa välttämättömät työkalut, joita yritykset tarvitsevat tehdäkseen siirtymän pilvipalveluiden avoimiin standardeihin, jotka ulottuvat yli eri pilvipalveluiden, sovellusten ja toimijoiden rajojen.”



”Red Hat avaa innovaatiomahdollisuuksia Linux-pohjaisille teknologioille sisältäen kontit ja Kubernetesin, joista on kehkeytynyt olennainen osa hybridipilvipalveluympäristöjen palasten rakentamisessa”, sanoo Jim Whitehurst, IBM:n Senior Vice President ja Red Hatin toimitusjohtaja. ”Tämä avoin hybridi pilvipalveluperusta mahdollistaa minkä tahansa sovelluksen käytön missä ja milloin tahansa. Yhdistettynä IBM:n vahvaan toimialatietämykseen ja laaja-alaisen ohjelmistokehittäjien ja kumppanien ekosysteemin tukeen, asiakkaat pystyvät luomaan moderneja sovelluksia heidän valitsemillaan teknologioilla sekä ottaa ne joustavasti käyttöön parhaiten soveltuvimmassa ympäristössä, olipa se fyysisesti samassa paikassa tai usean julkisen pilvipalvelun päässä.”



IBM:n ohjelmistojen muuntaminen tukemaan tehtäväkriittisiä sovelluksia missä tahansa IBM Cloud Pakien lähtökohtana on yli 100 tuotetta IBM:n ohjelmistoportfoliosta, jotka ovat optimoitu toimimaan Red Hat OpenShiftillä. Cloud Pakit tarjoavat täyden ohjelmistotuen sekä turvaavat kaiken laitteistosta sovelluksiin. Tarkoituksena on auttaa asiakkaita muuttamaan, integroimaan ja nykyaikaistamaan tehtäväkriittiset sovelluksensa mihin tahansa pilveen ripeästi. Ne ovat helposti käyttöönotettavissa, toimitetaan asiakkaan tarpeiden mukaisesti räätälöityinä paketteina ja ne tullaan myymään kulutusperusteisen hinnoittelumallin mukaisesti.



Ensimmäiset viisi IBM Cloud Pakia ovat saatavilla ja sisältävät:

Cloud Pak for Applications auttaa yrityksiä nykyaikaistamaan, rakentamaan, ottamaan käyttöön ja hallitsemaan sovelluksia. Se on suunniteltu vähentämään kehittämisaikaa jopa 84 prosenttia.

auttaa yrityksiä nykyaikaistamaan, rakentamaan, ottamaan käyttöön ja hallitsemaan sovelluksia. Se on suunniteltu vähentämään kehittämisaikaa jopa 84 prosenttia. Cloud Pak for Automation auttaa muuntamaan liiketoiminnan prosesseja, päätöksentekoa ja sisältöä. Se on suunniteltu vähentämään manuaalisia prosesseja jopa 80 prosenttia.

auttaa muuntamaan liiketoiminnan prosesseja, päätöksentekoa ja sisältöä. Se on suunniteltu vähentämään manuaalisia prosesseja jopa 80 prosenttia. Cloud Pak for Data yksinkertaistaa ja automatisoi sen, miten organisaatiot toimittavat näkemyksiä datastaan, sekä tarjoaa avoimen ja laajennettavan arkkitehtuurin virtualisoimaan dataa tekoälylle 500 prosenttia nopeammin.

yksinkertaistaa ja automatisoi sen, miten organisaatiot toimittavat näkemyksiä datastaan, sekä tarjoaa avoimen ja laajennettavan arkkitehtuurin virtualisoimaan dataa tekoälylle 500 prosenttia nopeammin. Cloud Pak for Integration auttaa integroimaan sovelluksia, dataa, pilveen sijoittuvia palveluita ja API-rajapintoja. Se integroi dataa ja sovelluksia kolme kertaa nopeammin kolmannes kustannuksella.

auttaa integroimaan sovelluksia, dataa, pilveen sijoittuvia palveluita ja API-rajapintoja. Se integroi dataa ja sovelluksia kolme kertaa nopeammin kolmannes kustannuksella. Cloud Pak for Multicloud Management tarjoaa monipilvipalvelu näkyvyyden, hallinnoitavuuden ja automaation. Se on suunniteltu vähentämään toiminnallisia kustannuksia jopa 75 prosenttia.

Asiakkaat rakentavat tulevaisuuden IBM:n ja Red Hatin kanssa



Toimialasta riippumatta yritykset luottavat IBM:n hybridi monipilvipalvelualustaan. Red Hat OpenShift mahdollistaa IBM:n ohjelmistojen muunnoksen oleellisiksi rakennuspalikoiksi, joita yritykset voivat käyttää muuttaessaan organisaatiota sisältä käsin sekä kasvattamaan kilpailukykyä.



Lisätietoa: https://newsroom.ibm.com/ ja https://www.ibm.com/redhat



IBM

Enemmän tietoa IBM:stä: https://www.ibm.com.





Laajempi englanninkielinen tiedote osoitteessa:

https://newsroom.ibm.com/2019-08-01-IBM-Transforms-Its-Software-to-Run-on-Any-Cloud-with-Red-Hat