IBM ostaa Nordcloudin vahvistamaan hybridipilvikonsultointiaan

Nordcloud sijoittui Financial Timesin nopeimmin kasvavien yritysten joukkoon, ja Gartner nimesi sen johtavaksi pilvipalvelujen tarjoajaksi Euroopassa.



HELSINKI, SUOMI - 21.12.2020: IBM (NYSE: IBM) ostaa Euroopan johtavan pilvipalvelujen käyttöönottopalvelujen, sovellusten muutos ja hallintapalvelujen tarjoajan Nordcloudin. Kauppa edistää IBM:n pilvipalvelujen migraatio- ja transformaatiokyvykkyyttä, joka on tärkeä osa IBM:n hybridipilvialustan kasvustrategiaa.

Nordcloud, jonka pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja jolla on toimipisteet kymmenessä Euroopan maassa, auttaa yrityksiä vahvistumaan ja tulemaan ketterämmiksi pilvipalveluiden avulla. Sekä Gartner että Financial Times ovat huomioineet Nordcloudin johtavana julkisten pilvipalvelujen tarjoajana. Viimeisen kymmenen vuoden aikana yrityksestä on tullut yleiseurooppalainen johtaja pilvipalveluissa. Se on yksi harvoista palveluntarjoajista, joille on myönnetty Amazon Web Services-, Google Cloud Platform- ja Microsoft Azure -sertifikaatit.



"Asiakkaamme käyttävät sovellusten modernisointiin entistä kokonaisvaltaisempaa pilvipohjaista lähestymistapaa, joka mahdollistaa toiminnan perinteisessä IT-ympäristössä, yksityisissä pilvipalveluissa ja julkisissa pilvipalveluissa", kertoo John Granger, pilvisovellusten innovaatioista vastaava ja IBM Global Business Services -liiketoiminnan johtaja. "IBM:n Nordcloud-hankinta lisää syvällistä asiantuntemustamme, joka edistää asiakkaidemme digitaalistatransformaatiota ja tukee IBM:n avoimen hybridipilvialustan käyttöönottoa. Nordcloudin pilvipohjaiset työkalut, menetelmät ja osaaminen lähettävät vahvan signaalin siitä, että IBM on sitoutunut toimittamaan asiakkailleen onnistuneen reitin pilvipalvelun käyttöön."



"IBM:n avoin hybridipilvi täydentää hyvin pilvikohtaista lähestymistapaa, joka auttaa asiakkaita kehittämään liiketoimintaansa pilvipalvelujen avulla", sanoo Fernando Herrera, Nordcloudin hallituksen puheenjohtaja ja perustaja. "Kokeneena kumppanina nykypäivän pilviekosysteemeissä teemme yhteistyötä kaikkien julkisten pilvipalvelujen tarjoajien kanssa asiakkaidemme hyväksi kaikkialla Euroopassa. Olen erittäin innoissani, että saan ottaa haltuun IBM:n avointa innovaatioajattelua ja auttaa kasvattamaan sen globaalia osuutta."



Johtavat IT-alan analyytikot arvioivat, että pilvipalvelujen markkinat ylittävät 200 miljardia dollaria vuoteen 2024 mennessä. IBM:n avoin ja joustava lähestymistapa asiakkaiden hybridiympäristöjen konsultointiin, rakentamiseen, siirtämiseen ja hallintaan antaa yrityksille vapauden valita useista palveluntarjoajista parhaiten liiketoimintaansa vastaavan palveluntarjojan. Tämä hankinta on viimeisin esimerkki siitä, kuinka IBM laajentaa avoimen hybridipilvipalvelutarjoamansa laajuutta ja syvyyttä hallitakseen monimutkaisia ​​integraatioita, teknologioita, ihmisiä ja prosesseja.



Kaupan toteutumisen jälkeen Nordcloud toimii itsenäisenä IBM-yrityksenä. Taloudellisia yksityiskohtia ei kerrota julkisuuteen. Kaupan loppuun saattaminen edellyttää tavanomaisia ​​ehtoja ja sen odotetaan toteutuvan vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä.



Lisätietoja IBM:n globaaleista yrityspalveluista on osoitteessa https://www.ibm.com/services