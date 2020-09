IBM Services ja CBRE laajentavat yhteistyötään tarjotakseen älykkäitä ylläpitopalveluja palvelinkeskusasiakkaille

Sopimuksen puitteissa CBRE:n tekninen tiimi tukee IBM:n etätukitiimiä kohteessa.

ARMONK, N.Y., 22.7.2020:IBM Services ja maailman suurin kaupallinen kiinteistöpalveluyritys CBRE laajentavat pitkäaikaista yhteistyötääntarjotakseen teknisiä tukipalveluja asiakkaille CBRE:ntietyissä palvelinkeskuksissa.



CBRE:n uusi tarjooma nimeltä Smart Maintenance on viimeisin lisäys nykyiseen Converged Data Center Services -tarjoomaan. Smart Maintenance hyödyntää IBM:n tekoälyä, lisätyn todellisuudenteknologioita ja syväanalytiikkaa. Sen avulla CBRE pystyy tarjoamaan ei laitetoimittajaan sidottua, ennakoivaa ja reaktiivista laitteistohuoltoa palvelinkeskusasiakkailleen.



Sopimuksen puitteissa CBRE:n tekninen tiimi tukee IBM:n etätukitiimiä kohteessa. CBRE:n asiantuntijat diagnosoivat ja ylläpitäväteri valmistajien laitteistoja käyttämällä IBM:n lisätyä todellisuutta ja tekoälyä hyödyntäviä teknologioita. Heidän tukenaan on myös IBM:n maailmanlaajuinen tukiverkosto, johon kuuluu 57 puhelinkeskusta, kymmeniä tuhansia IT-tuen asiantuntijoita ja 585 varaosakeskusta, joissa on käytettävissä 1,3 miljoonaa komponenttia.



Kun asiakas vikatilanteessa soittaa palvelunumeroon, niin IBM:n tekoäly tekee ensimmäisen arvion. Se kysyy asiakkaalta useita kysymyksiä ongelman tunnistamiseksi ja nopeimman ratkaisun löytämiseksi. Joskorjaus vaatii käyntiä paikan päällä, niin CBRE:n huoltoteknikot tekevät korjaustoimenpiteetIBM:n asiantuntijoiden ohjauksessa. Tarvittaessa analytiikan avulla on mahdollista saada datakeskuksen laitteiden elinkaariarvio ja myös tehdä ennakoiva huoltopalvelusuunnitelma.



Nykypäivän hybridi- ja monipilviympäristöissä monet yritykset luottavat hyvin heterogeeniseen valmistajien ja kolmansien osapuolten toimittajien kokoonpanoon järjestelmien ylläpidon ja tuen tarjoamiseksi. Smart Maintenance on suunniteltu vähentämään monimutkaisuutta ja helpottamaan seuraavan sukupolven hybridityökuormien toteuttamista ja ylläpitämistä.Tämä näkyy parhaimmassa tapauksessa CBRE:n asiakkaille kustannussäästöinä.



"Yhteistyön laajentumisen perustana on CBRE:n ja IBM:n välinen pitkään jatkunut menestyksekäs yhteistyö", sanoo CBRE:n Global Workplace Solutions -segmentinjohtajaJim Harding. "Olemme tutkineet osa-alueita, jotka mahdollistaisivat innovatiivisenyhteistyön.Olemme erittäin tyytyväisiä siitä, että IBM Services -yksikkö ja sen tarjoama asiantuntijuustekoälyssäsekä monitoimittajateknologioissa tukevat nyt toimintaamme."



Pilvipalveluiden käyttöönotosta ja ohjelmistoista on tullut koronapandemian seurauksena tärkeä palvelumuoto monille organisaatioille ja se on tuonut esiin kustannusten ja käytön hallinnan monimutkaisuuden. Se on myös luonut tarpeen tietohallintojohtajilleetsiä tapoja vähentää useiden eri teknologiatoimittajien laitteiden ylläpitoon liittyviä kustannuksia ja monimutkaisuutta. IDC nimesi äskettäin IBM:n markkinajohtajaksi seitsemän muun tarjoajan joukosta (IDC MarketScape:n Worldwide Support Services 2019 Vendor Assessment, lokakuu 2019, IDC # US45595819e), "IBM:n maailmanlaajuinen verkostoja kumppanuudet tekevät yrityksestä erinomaisen sopivan suurille yrityksille." Raportissa kerrotaan myös, että "... asiakkailta saadun palautteen. mukaan IBM:n luomat suhteet päättäjiin ylemmillä tasoilla antavat IBM:lle mahdollisuuden ymmärtää asiakkaan liiketoiminnan tarpeet ja vastineeksi asiakkaalla on keskusteluyhteysIBM:n johtoon."



"Olemme iloisia voidessamme tarjota CBRE:lle multi-vendor-palveluja IBM:n monipuolisilla teknologiaominaisuuksilla, ohjelmisto-osaamisellaja ennakoivalla operatiivisella hallinnalla", sanoo IBM:n Technology Support Services -yksikön johtajaMike Perera. "IBM Services on sitoutunut kehittämäämään innovatiivisia ratkaisuja niin analytiikan, tekoälyn, AR:n kuin muidenkin tekniikoiden saralla, jotta organisaatiot pystyisivät säilyttämään kontrollinvaikeimmissakinolosuhteissa, minimoidakseenkatkokset ja suojatakseenoman datansa."



Smart Maintenance-palvelun avulla CBRE:n asiakkaatpystyvät vähentämään ylläpito- ja tukimenoja. IBM:n edistyneet IT-tuen hallintaratkaisuttuovatautomatisoinnin osaksi tukiprosesseja, mukaan lukien ennakoiva ylläpito, kognitiiviset ominaisuudet, ennakoiva valvonta sekä laitteidenja elinkaaren hallinta. EnnenSmart Maintenancen mukanaan tuomia analytiikkaominaisuuksia katkosaikoja vähentäviä ennakoivaa kunnossapitoa CBRE: n palvelinkeskuksen asiakkaat olisivat käyttäneet alkuperäisiä laitteiden valmistajia ja muita kolmansien osapuolten toimittajia auttamaan laitteidensa hallinnassa.



Lisäksi CBRE:n asiakkaat hyötyvät laitteiston tukitehtäviin käytetystä lyhyemmästä ajasta. IBM:n laitteidenhallinta- ja tukiportaali, joka tarjoaa reaaliaikaisen kuvan järjestelmistäja tukitoimista, automatisoi CBRE:n IT-tukiprosessit ja auttaa näin työntekijöitä parantamaantuottavuuttaan.



Käyttämällä CBRE:n tukipalveluita asiakkaat voivat minimoida kustannukset, koska heidän ei enää tarvitse pitää useita tukipalvelusuhteita. Näin he voivat siirtää huomionsa muihin tärkeisiin tehtäviin.



Analytiikkaratkaisut, ennakoiva ylläpito, vikojen välttäminen ja ongelmien ratkaisunopeus sekä palvelinkeskusten (esim. UPS-järjestelmät) että IT-laitteiden (esim. Palvelimet, tallennusmatriisit) osalta tullaantarjoamaan asiakkaalle CBRE|Romonet ja IBM Watson -teknologioita hyödyntämällä.



Tämä IBM:n ja CBRE:n välinen sopimus allekirjoitettiin IBM:n ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2020.



IBM Technology Support Services -yksikkötarjoaa palvelua yli 200 maassa, 127 kielellä ja 57 etätukikeskuksen voimin.Se käsittelee 6Mpalvelupyyntöä ja palvelun piiriin kuuluu yli 30000 tuotetta. Lisätietoja IBM-palveluista on osoitteessa: https://www.ibm.com/services



Englanninkielinen julkistus osoitteessa:

https://newsroom.ibm.com/2020-07-22-IBM-Services-Teams-with-CBRE-to-Deliver-Smart-Maintenance-Services-to-Data-Center-Clients?social_post=3514522625&linkId=94697902