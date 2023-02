Idän henkisyys -näyttely Villa Gyllenbergin taidemuseossa 26.4.–13.8.2023

På svenska längre ner.

Vastauksia idän henkisyydestä

Nykypäivän kiivastahtisen elämän haasteisiin etsitään usein vastauksia joogasta, meditaatiosta, Aasiaan suuntautuvista matkoista sekä Buddhan kuvilla sisustetuista kodeista. Idän uskonnot ovat jo pitkään innoittaneet taiteilijoita keräilemään, matkustamaan, hiljentymään ja etsimään uudenlaisia näkökulmia niin taiteen tekemiseen kuin oman henkisyyden harjoittamiseen. Innostusta ’idän henkisyyttä’ kohtaan ovat vuosisadan kuluessa herätelleet muun muassa 1800-luvun lopun esoteerinen henkisyys, 1900-luvun alkupuolen tanssi- ja teatteritaide sekä hippiliike.

Kiehtovia elämäntarinoita ja taidetta

Näyttelyssä nostetaan esiin kiinnostavia teoksia, kiehtovia elämäntarinoita ja esineitä, jotka ovat tarjonneet kasvualustan idän henkisyyteen liittyville mielikuville Suomessa. Satavuotisen historian saatossa idän henkisyys on saanut erilaisia ilmaisuja ja taipunut niin boheemielämän kuvauksiksi, henkisen kehityksen tavoitteluksi kuin käsitteelliseksi avantgardeksi. Kuvataiteen ohella näyttelyssä on esillä muun muassa lumoavia kuvituksia, historiallista valokuva-aineistoa sekä muun muassa C. G. Mannerheimin ja Akseli Gallen-Kallelan keräämää uskonnollista esineistöä.

Näyttelyn kuraattorina toimii taiteen- ja uskonnontutkija FT Nina Kokkinen (Donner-instituutti). Näyttely on osa Kokkisen laajempaa tutkimushanketta, jossa tarkastellaan ’idän henkisyyttä’ Suomen taiteessa. Vuonna 2020 Kokkinen kuratoi Villa Gyllenbergiin suuren suosion saaneen Salatun tiedon tie -näyttelyn.

Näyttelyn taiteilijat ovat: Wäinö Aaltonen, Eva Bremer, Carolus Enckell, Akseli Gallen-Kallela, Meri Genetz, Ilona Harima, Werner von Hausen, Outi Heiskanen, Ester Helenius, Rudolf Koivu, Inari Krohn, J. O. Mallander, Ahti Lavonen, Anitra Lucander, Leena Luostarinen, Silja Rantanen, Venny Soldan-Brofeldt, Per Stenius, Matti Visanti, Hannu Väisänen ja Jan Kenneth Weckman.

Mediatilaisuus järjestetään Villa Gyllenbergissä tiistaina 25.4.2023 klo 11.

---

Österländsk andlighet

Villa Gyllenberg 26.4–13.8.2023

Konstmuseet Villa Gyllenbergs sommarutställning belyser ’österländsk andlighet’ i finländsk konst. Föreställningar om buddhism, fornindisk kultur och de österländske vises andlighet har inspirerat otaliga konstnärer. Utställt finns verk från slutet av 1800-talet till nutid av över tjugo konstnärer som till exempel Akseli Gallen-Kallela, Ilona Harima, Anitra Lucander och J.O. Mallander. Utställningen presenterar ett nytt perspektiv på den finländska konstens historia och baserar sig på FD Nina Kokkinens banbrytande forskning. Kokkinen är sedan tidigare känd för sin forskning inom esoterisk andlighet.

Svar i österländsk andlighet

Svaret på utmaningarna i dagens hektiska liv söks ofta i yoga, meditation, resor till Asien och i hem inredda med Buddha-bilder. Österns religioner har redan länge inspirerat konstnärer att samla, resa, begrunda och söka nya perspektiv på både konstskapandet och utövandet av sin personliga andlighet. Hänförelse över ’österländsk andlighet’ har väckts av bland annat esoterisk andlighet i slutet av 1800-talet, dans- och teaterkonst i början av 1900-talet samt hippierörelsen.

Fascinerande levnadshistorier och konst

Utställningen lyfter fram intressanta verk, fascinerande levnadshistorier och föremål som har erbjudit en grogrund för föreställningar av österländsk andlighet i Finland. Under en hundraårig historia har den österländska andligheten sökt olika uttryck i bland annat gestaltning av bohemliv, aspirationer på andlig utveckling samt begreppslig avantgardism. I utställningen ingår förutom konst även förtrollande illustrationer, historiskt fotomaterial samt orientaliska religiösa föremål som har samlats in bland annat av C.G. Mannerheim och Akseli Gallen-Kallela.

Utställningens kurator är konst- och religionsforskaren, FD Nina Kokkinen (Donnerska Institutet). Utställningen är en del av Kokkinens forskningsprojekt som granskar ’österländsk andlighet’ i finländsk konst. Kokkinen kuraterade succéutställningen Vägen till dold kunskap för Villa Gyllenberg 2020.

De utställda konstnärerna är Wäinö Aaltonen, Eva Bremer, Carolus Enckell, Akseli Gallen-Kallela, Meri Genetz, Ilona Harima, Werner von Hausen, Outi Heiskanen, Ester Helenius, Rudolf Koivu, Inari Krohn, J.O. Mallander, Ahti Lavonen, Anitra Lucander, Leena Luostarinen, Silja Rantanen, Venny Soldan-Brofeldt, Per Stenius, Matti Visanti, Hannu Väisänen och Jan Kenneth Weckman.

Presskonferensen arrangeras i Villa Gyllenberg tisdagen 25.4.2023. kl. 11.