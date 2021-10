Idea Group vankistaa asemiaan viestintä- ja tapahtuma-alalla useilla rekrytoinneilla - Kesällä 2021 syntynyt uusi markkinointiviestinnän konserni kasvaa nyt vauhdilla

Uusien rekrytointien lisäksi myös Idea Groupin asiantuntijoiden toimenkuvissa on tapahtunut muutoksia. Aiemmin Tapahtumallisen toimitusjohtajana toiminut Sanni Rostedt toimii nyt myös Idea Groupin sekä Telegraafin toimitusjohtajana. Telegraafin perustaja ja vuodesta 2008 lähtien sen toimitusjohtajana toiminut Marja-Terttu Rantanen jatkaa Idea Groupin kehitysjohtajana. Tapahtumallisen markkinointipäällikkönä työskennellyt Isa Nortela toimii jatkossa myös Telegraafin viestintäkonsulttina ja vastaa Idea Groupin markkinoinnista.

– Alusta asti olemme uskoneet, että Idea Groupin tarjoama ainutlaatuinen yhdistelmämme kasvattaa kysyntää ja niin on myös iloksemme tapahtunut. Tapahtuma-alalla näkyy lisäksi lupaavia piristymisen merkkejä: koronarajoitteita on purettu rokotteiden ja koronapassin myötä ja samaan aikaan lähestytään vuoden vilkkainta aikaa, pikkujoulukautta, kertoo Idea Groupin toimitusjohtaja Sanni Rostedt.

– Tulemme vastaamaan kasvavaan kysyntään laajentamalla palvelutarjontaamme, ja se edellyttää uusien osaajien rekrytointia. Haluamme olla alan halutuin työpaikka ja teemme paljon töitä sen eteen, että saamme jatkossakin joukkoomme huippuosaajia. Rekrytointimme jatkuvat vielä tämän vuoden aikana, Rostedt lupaa.

Nyt jo reilusti yli 20 henkilöä työllistävän Idea Groupin vilkas syksy lupaa hyvää myös tulevalle vuodelle.

– Sekä Tapahtumallisen että Telegraafin asiakkaat ovat ottaneet innolla vastaan mahdollisuuden hankkia yhdestä ja samasta paikasta ammattitaitoista tapahtuma- ja viestintäalan osaamista, iloitsee Rostedt.



Nimitykset:



Sanni Rostedt on nimitetty Idea Group Oy:n ja Telegraafi Oy:n toimitusjohtajaksi 1.7.2021 alkaen. Rostedtin tehtäviin kuuluvat yleis-, talous- ja henkilöstöhallinto sekä yhtiön kehittäminen. Hän on toiminut kymmenen vuotta kasvuhakuisten pk-yritysten johdossa tapahtuma- ja markkinointialalla.



Marja-Terttu Rantanen on nimitetty Idea Group Oy:n kehitysjohtajaksi 1.7.2021 alkaen. Rantasen tehtäviin kuuluvat Idea Group -konsernin tytäryhtiöiden Tapahtumallinen Oy:n sekä Telegraafi Oy:n liiketoiminnan ja prosessien kehittäminen.



Isa Nortela on nimitetty Telegraafi Oy:n viestintäkonsultiksi. Nortelan tehtäviin kuuluvat viestinnän ja markkinoinnin suunnittelu sekä monikanavaisten sisältöjen tuottaminen. Konsulttityön lisäksi Nortela vastaa Telegraafin sisaryhtiö Tapahtumallisen sekä emoyhtiö Idea Groupin markkinoinnista.



Laura Koivisto on nimitetty Telegraafi Oy:n asiakkuuspäälliköksi. Koiviston tehtäviin kuuluvat projektijohtaminen ja strateginen viestinnän suunnittelu. Ennen Telegraafiin siirtymistään Koivisto teki usean vuoden ajan uraa rahoitusalalla vastuualueenaan asiakasviestinnän suunnittelu ja koordinointi.



Krista Karsikas on nimitetty Tapahtumallinen Oy:n tuottajaksi. Karsikas vastaa tapahtumien tuotannon suunnittelusta ja toteutuksesta sekä ideoi ja suunnittelee tapahtumasisältöä.

Anni Juutilainen on nimetty Tapahtumallinen Oy:n junior-tuottajaksi. Juutilainen on mukana tapahtumien tuotannon suunnittelussa ja toteutuksissa sekä vastaa tuotannoista yhdessä tuottajan kanssa.

Jussi Artiola on nimitetty Tapahtumallinen Oy:n trainee-tuottajaksi. Artiolan tehtäviin kuuluu muun muassa avustaa tapahtumien tuotannon suunnittelussa ja toteutuksessa sekä olla mukana tapahtumien rakentamisessa ja purkamisessa.

Noora Wikholm on nimitetty Tapahtumallinen Oy:n trainee-tuottajaksi. Wikholmin tehtäviin kuuluu muun muassa avustaa tapahtumien tuotannon suunnittelussa ja toteutuksessa sekä olla mukana tapahtumien rakentamisessa ja purkamisessa.



Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Sanni Rostedt, toimitusjohtaja Sanni Rostedt, Idea Group, p. 050 338 2819





Kuva 1. (kuvaaja Antti Ranki)

Uusi Idea Group kasvaa vauhdilla, viiden uuden rekrytoinnin lisäksi myös Idea Groupin asiantuntijoiden toimenkuvissa on tapahtunut muutoksia.



Kuva 2. (kuvaaja Antti Heikkilä)

Idea Groupin toimitusjohtaja Sanni Rostedt (oik.) ja kehitysjohtaja Marja-Terttu Rantanen haastavat viestintä- ja tapahtuma-alan toimijat ja toimintatavat täysin uudenlaisella yhdistelmällä.

Kuva 3.

Tapahtumallisen tuottaja Lilja Palsila mikittää liikuntalääketieteen erikoislääkäri Klaus Köhlerin ennen hänen puheenvuoroaan Urheilu Mehiläisen Asiantuntijaseminaarissa syksyllä 2020.