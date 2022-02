Idea Markkinoinnin Lari Lehto: aputoiminimestä miljoonaan euroon muutamassa vuodessa

Idea Markkinointi aloitti kasvun tekemällä töitä

Rakennusyhtiön aputoiminimestä ja kahden ystävyksen visiosta alkunsa saanut Idea Markkinointi ei vielä kolme vuotta sitten osannut arvata, miten monia asiakkaita päästäisiin seuraavina vuosina auttamaan. Rohkea tavoite miljoonan euron tilikauden teosta oli kyllä matkan varrella mielessä ja ääneenkin se sanottiin:



- Kun tavoitteet sanoo ääneen, niistä tulee konkreettisempia, sanoo Idea Markkinoinnin toimitusjohtaja Lari Lehto.



Markkinointia opiskeltiin ahkerasti omatoimisesti ja keskityttiin konkreettiseen tekemiseen: Asiakkaiden auttamiseen. Erityisesti Facebookin ja Instagramin maksettua mainontaa saatiinkin jo pian tehdä kasvua etsiville yrityksille. Kaksikon matkaan otettiin mukaan lisää avainhenkilöitä: tällä hetkellä operatiivisen johdon pestiä hoitava Jone Korpi aloitti Idea-uransa tekemällä yritykselle ensin töitä oman yhtiönsä kautta.



Osaajien tarve kasvoi entisestään asiakasmäärien kasvaessa. Delegoinnin taidot oppinut Idea Markkinoinnin ydin alkoi rekrytoida oikean asenteen omaavia tekijöitä omaa ja asiakkaidensa kasvua ajatellen.



Kuten Idea Markkinoinnin ensiaskeleilla, vielä tänäkin päivänä Idea Markkinointi tuottaa asiakkailleen sosiaalisen median mainontaa. Mukaan ovat tulleet kaikki muutkin modernin markkinoinnin keinot ja työkalut.

Idea Markkinoinnin liikevaihto kasvoi lähes kymmenkertaiseksi vuonna 2021



Idea Markkinoinnin liikevaihto kasvoi vuoden 2020 146 000 eurosta yli 1,1 miljoonaan euroon vuonna 2021. Toimitusjohtaja Lari Lehto kiittää blogiartikkelissa henkilöstöä viime vuoden kasvusta:



- Henkilöstö oli avain onnistumisiin, jotka teimme ja koimme yhdessä vuonna 2021. Fiilis on aika uskomaton siitä, mihin me ollaan pystytty!



Viime vuoden kasvun mahdollistajana toimivat yli 200 asiakkuutta, jotka saavat myös kiitoksen.



- Vuosi 2021 toi meille hienoja uusia asiakkuuksia, niistä suurimpana SGN Group Oy:n liiketoiminnat. SGN Group on vahva suomalainen perheyhtiö, joka on perustettu vuonna 1933 ja tekee liikevaihtoa noin sata miljoonaa euroa. Pitkien neuvottelujen jälkeen saimme syksyllä sovittua puitesopimuksen, jonka myötä konsernin yhdeksän tytäryhtiön markkinoinnin sekä strateginen että operatiivinen vastuu annettiin meidän käsiin.

SGN Groupin toimitusjohtaja Ilkka Brander kertoo yhteistyön olleen hedelmällistä:



- Olemme saaneet lisäkäsiä markkinointiimme kustannustehokkaalla tavalla, ja tämä on näkynyt yhtiömme markkinoinnissa niin strategisella kuin operatiivisellakin tasolla positiivisesti. Nyt olemme siirtymässä vahvasti suunnitelmallisesta vaiheesta operatiiviseen vaiheeseen, ja odotamme tuloksia tulevaisuudessa.



Idea Markkinointi jatkaa kasvuaan vuonna 2022

Vuonna 2021 lanseerattiin Idea Markkinoinnin oma verkkosivu-uudistus. Uusille sivuille suunniteltiin mm. Rakenna Ideatiimi -palvelu, jossa asiakas voi itse valita markkinoinnin osaamisalueet, joihin haluaa apua.



- Vuosi 2022 tulee olemaan Idea Markkinoinnilla kasvun aikaa. Olemme kohdistaneet katseen Suomen lisäksi ulkomaille. Skaalautuminen sekä uusien liiketoimintojen suunnittelu ja toteutus ovat jo käynnissä – näistä lisää tulevana vuonna, Lari Lehto kertoo.

