Ihan totta! -tietokirjakilpailun voittajateokset pureutuvat sukupuolen moninaisuuteen ja todellisiin prinsessoihin

Kustannusosakeyhtiö Tammen ja Tietokirjallisuuden edistämiskeskuksen Ihan totta! -tietokirjakilpailun voittajateokset julkistetaan Helsingin Kirjamessujen Katri Vala -lavalla perjantaina 27.10.2017 klo 12.30. Nuorten sarjan voittajateos Sukupuolena ihminen on ensimmäinen nuorille suunnattu suomenkielinen teos sukupuolen moninaisuudesta ja transsukupuolisuudesta. Lasten sarjan voittaja Todellisten prinsessojen kirja esittelee totutusta prinsessakaavasta poikkeavia, oikeasti eläneitä prinsessoja eri aikakausilta. Tammi julkaisee voittajateokset syksyllä 2018.

Tammi julkaisee syksyllä 2018 Ihan totta! -tietokirjakilpailun voittajateokset Sukupuolena ihminen ja Todellisten prinsessojen kirja. Tammen ja Tietokirjallisuuden edistämiskeskuksen kirjoituskilpailussa etsittiin uusia ja ajankohtaisia tietokirjoja lasten ja nuorten sarjoissa. Teemoja teksteille annettiin kaksi: Monimuotoinen maailmamme sekä Toimiva ja tunteva ihminen.

Nuorten sarjassa palkitaan kaksi teosta, lasten sarjassa neljä. Kilpailun molempien sarjojen voittajat saavat 3 000 euron rahapalkinnon ja molempien sarjojen toiseksi tulleet kukin 1 000 euroa. Lasten sarjassa kolmanneksi tullut saa myös 1 000 euron rahapalkinnon ja neljänneksi tullut kunniamaininnan. Kustannusosakeyhtiö Tammi varaa oikeuden voittajien lisäksi myös muiden lupaavien tekstien mahdolliseen julkaisuun. Päätökset julkaisemisesta tehdään vuoden 2017 loppuun mennessä.

Palkintoraadin perustelut

Nuorten sarja

Maiju Ristkari, Nina Suni & Veera Jussila: Sukupuolena ihminen (1. sija)

Sukupuolena ihminen on aiheensa puolesta ensimmäinen nuorille suunnattu tietokirja Suomessa ja varmasti maailman mittakaavassakin pioneeriteos. Se tarjoaa asiallista, tieteeseen ja kokemusasiantuntijuuteen perustuvaa tietoa ajankohtaisesta aiheesta, josta julkisuudessa ja sosiaalisessa mediassa liikkuu hyvinkin erilaisia, jopa hämmentäviä näkemyksiä. Kirja on 2010-luvun nuorille suunnattu tietopaketti sukupuolen moninaisuudesta. Se on hyödyllinen niin trans- kuin cis-nuorille sekä heidän vanhemmilleen, mutta myös opettajille, oppilashuollon työntekijöille, hoitohenkilökunnalle ja kaikille jotka haluavat ymmärtää, mistä sukupuoli-identiteeteissä ja erityisesti transsukupuolisuudessa on kyse. Lähestymistapa on käytännönläheinen ja myötätuntoinen – kirja on tarkoitettu avuksi ja tueksi niille, jotka pohtivat omaa sukupuoltaan. Se avartaa ymmärrystä siitä, kuinka moninaisia tapoja on olla ihan tavallinen ihminen.

Maria Laakso: Taltuta klassikko – Opas aloittelevalle klassikonlukijalle (2. sija)

Taltuta klassikko on niin hauskan rento lähestyminen Aleksis Kiven Seitsemään veljekseen, että kenen tahansa on helppo tarttua kirjaan ja nauraa ääneen. Hurmaavan hervoton ja hillitön johdatus rohkaisee tarttumaan Klassikkoon ennakkoluulottomasti, jopa ”läpällä”, jolloin turha seremoniallisuus unohtuu. Käsittelytapa madaltaa kynnystä lukea klassikoita ja hälventää niihin liittyvää ikävää velvollisuudentuntoa. Pakkopuurosta tuleekin makea jälkiruoka! Toimii myös konseptina, jolla voi lähestyä muitakin klassikoita.

Lasten sarja

Satu Erra & Johannes Erra: Todellisten prinsessojen kirja (1. sija)

Todellisten prinsessojen kirja tuo uuden näkökulman lasten rakastamaan teemaan. Kirja esittelee valikoiman satujen kaavasta poikkeavia, oikeasti eläneitä prinsessoja eri puolilta maailmaa. Näkökulma tuo esille kuninkaalliset yksilöinä: samaa tehtävää hoitavat naiset ovat keskenään hyvin erilaisia, jokaisella on omat vahvuutensa ja kiinnostuksenkohteensa. Todelliset prinsessat voivat rakastaa yhtä lailla tanssimista kuin painimista, pukeutua silkkimekkoon tai tekopartaan, mutta ennen kaikkea nämä naiset voivat muuttaa maailmaa. Kirja laajentaa sekä lasten että aikuisten käsitystä prinsessoista.

Marjo Heiskanen: Oma ilmasto-oppaani (2. sija)

Oma ilmasto-oppaani -teoksen aihe on äärimmäisen ajankohtainen. Kerronta käsittelee ilmastonmuutosta lasta kunnioittaen, rauhallisesti ja totuudenmukaisesti ja haastaa lapsen pohtimaan teemaa myös itse. Tekijä onnistuu hienosti konkretisoimaan vaikeita käsitteitä, kuten kasvihuoneilmiö ja ilmakehä. Taustatyö on tehty perusteellisesti, ja mukana on uusinta tutkimustietoa aiheesta. Erityisen ilahduttavaa on tekstin optimistinen sävy: meistä jokainen voi omilla pienillä teoillaan vaikuttaa maapallomme tulevaisuuteen.

Erkki Löfberg: Lasten kielikirja (3. sija)

Lasten kielikirja on alakouluikäisille lapsille suunnattu teos, joka esittelee kieltä ja sen ulottuvuuksia herkullisen monipuolisesti. Käsittelyssä ovat esimerkiksi erisnimet, paikannimet, suomen sukukielet, Euroopan ja koko maailman puhutuimmat kielet murteineen, mutta myös eläinten kieli, kirjoitusjärjestelmät, sanojen merkitykset ja niiden erot. Kirja ohjaa lasta kielellä leikittelyyn, sanojen syvällisempään pohdintaan sekä havainnoimaan ympäröivää maailmaa kielen näkökulmasta.

Saija Saarni: Kuoppakirja kuopista (kunniamaininta)

Geologian alan vähäinen lastenkirjatarjonta rajoittuu lähinnä dinosauruksiin, mutta maan alta löytyy paljon muutakin kiinnostavaa. Kuoppakirjan konkreettinen ja innostava näkökulma saa hymyn huulille. Kirja lähtee liikkeelle lapiolla kaivetusta pikkukuopasta, käy läpi hiidenkirnut, routakuopat, hautavajoamat, tulivuoren kraatterit ja kulkee kuoppa kuopalta aina avaruuteen, ilmakuoppiin ja mustiin aukkoihin asti. Kuoppakirja kertoo, mitä kaikkea maan alta ja maailmankaikkeudesta laajemminkin voi löytyä. Se kannustaa lapsia sotkemaan kätensä multaan, tutkimaan maata, kiviä ja luontoa ympärillään. Kirja kertoo Suomen geologian peruspiirteistä mutta myös ihmisen rakentamasta ympäristöstä. Lukija ymmärtää, että geologia ei ole vain kiviä ja maaperää.

Ihan totta! -kilpailuun lähetettiin yhteensä 93 työtä, nuorten sarjaan 22 ja lasten sarjaan 71. Käsikirjoituksissa nousivat esiin erityisesti luonnontiedettä käsittelevät aiheet: biologia, eläintiede, kemia, tähtitiede ja varsinkin geotieteet. Näiden lisäksi historiaa käsitteleviä töitä tuli runsaasti. Ajankohtaisista teemoista käsikirjoituksissa näkyivät erityisesti sukupuoli ja seksuaalisuus, samoin monikulttuurisuus ja ilmastonmuutos.

Kilpailun raadin muodostivat kirjailijat Anna Kortelainen ja Markku Löytönen (nuorten sarja) sekä Karo Hämäläinen ja Kerttu Ruuska (lasten sarja). Heidän lisäkseen raatiin kuuluivat kustannustoimittajat Mirkka Hynninen ja Päivi Kaataja sekä Suomen tietokirjailijat ry:n viestintäpäällikkö Anne Rutanen ja tiedottaja Eveliina Laurila.

Lisätiedot:

Ari Elo | tiedottaja | Kustannusosakeyhtiö Tammi

ari.elo@tammi.fi