Ihanaa lukemista kesälomalle: Gummeruksen alkukesän feel good -kirjat vievät nojatuolimatkoille Britteinsaarille

Alkukesän käännösromaaneissa aloitetaan alusta ja opetellaan pyytämään ja saamaan apua niin naapureilta kuin kodin älylaitteilta. Feel good -kestosuosikit Jojo Moyes ja Jenny Colgan, tekoälykomedian taituri P.Z. Reizin sekä romantiikan kuningatar Nora Roberts vievät lukijansa Englannin, Irlannin ja Skotlannin idyllisiin maisemiin.

Jojo Moyes: Yömusiikkia (ilmestynyt)

Sinfoniaorkesterin viulisti Isabel on tottunut ylelliseen elämäntyyliin. Kun hänen miehensä Laurent kuolee, Isabel joutuu kohtaamaan surun lisäksi perheen yllättävät velat. Isabel myy talonsa Lontoossa ja muuttaa lastensa kanssa syrjäseudulle rapistuneeseen maalaistaloon, jonka korjaustöihin on pyydettävä apua uusilta naapureilta. Yömusiikkia on haikean romanttinen Jojo Moyesin aiemman tuotannon helmi, koskettava ja rohkaiseva tarina yksinhuoltajuudesta, kodin remontoinnista ja vaikeuksista selviämisestä.

Suomentanut Heli Naski

P.Z.: Reizin: Kysy mitä vain (ilmestynyt)

Mitä kaikkea jääkaappimme meistä tietää? Kolmikymppisellä Daisylla menee töissä päin prinkkalaa, rakkauselämä ei kukoista ja ikääntyvän äidin muisti alkaa reistailla. Daisy ei kuitenkaan tiedä, että hänen älyjääkaappinsa on yhdistänyt voimansa muiden kodin laitteiden kanssa esineiden internetissä. Käynnistyy operaatio, jonka tarkoituksena on tehdä Daisyn ja tämän äidin elämästä paljon onnellisempaa. Kysy mitä vain on sympaattinen ja hulvaton digiajan romanttinen komedia lontoolaiskirjailija P.Z. Reiziniltä.

Suomentanut Antti Autio

Jenny Colgan: Raikkaita tuulia ja lukemattomia kirjoja (ilmestyy 27.5.)

Nelivuotiaan pojan yksinhuoltajaäidille Zoelle tulee tilaisuus lähteä töihin pieneen kirjakauppaan Loch Nessin rannalle. Asuntokin järjestyy, kun Zoe lupautuu auttamaan aidossa linnassa asuvaa sinkkuisää tämän kolmen lapsen hoidossa. Saako Zoe korjattua sirpaleisen perheen? Raikkaita tuulia ja lukemattomia kirjoja on itsenäinen jatko-osa Jenny Colganin hurmaavalle kirjakaupparomaanille Uusia lukuja ja onnellisia loppuja. Colganin kirjoja on myyty yli 5 miljoonaa kappaletta.

Suomentanut Paula Takio

Nora Roberts: Heräämisen aika (ilmestynyt)

Unelmien matka, komea soturi ja ripaus taikaa! Breen irtisanoutuu inhoamastaan työstä ja lähtee Irlantiin. Kesän lähestyessä loppuaan Breenin on valittava, minne hänen sydämensä kuuluu. Heräämisen aika avaa kirjailijanuransa 40-vuotisjuhlavuotta viettävän Nora Robertsin Lohikäärmesydän-trilogian.

Suomentanut Maija van de Pavert