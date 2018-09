Ihanassa toivelaulusyksyssä korostuu kotimainen iskelmä

F-kustannus tuo syksyn 2018 aikana viisi uutta nuottikirjaa markkinoille. Rakastettujen sarjojen lisäksi julkaistaan kotimaisten megatähtien tuotannolle omistettuja kirjoja. Pääpaino uusissa nuoteissa on kotimaisella iskelmällä, mutta myös kansainväliset hitit ja rakastetut klassikot on otettu näyttävästi mukaan.

Suuri toivelaulukirja 24 – Legendaarinen sarja kasvaa uudella osalla



Mitä olisi koti ilman toivelaulukirjaa? Toivelaulukirjoja on julkaistu jo yli 40 vuotta, ja niitä on myyty yhteensä yli miljoona kappaletta. Paljon toivottu uusin osa sisältää yli 100 sävelmän sanat ja pianosovitukset. Mukana on vain sarjassa ennen julkaisemattomia lauluja. Tyylilajit kattavat laulumusiikin koko kirjon klassisesta hartaisiin ja evergreeneistä uusimpiin iskelmiin. Jokaiseen kappaleeseen liittyy lyhyet taustaesittelyt.

HITS 2018 – Vuoden kaikki megahitit yksissä kansissa



Mikä yhdistää Vesalaa, Mikael Gabrielia ja Aviciita? Tietenkin se, että kaikki ovat päässeet HITS 2018 –nuottikirjaan! Kirja kokoaa yksiin kansiin vuoden 32 suosituinta kotimaista ja ulkomaista hittiä. Mukana on kappaleiden sanat, melodiat ja soinnut. Lisäksi on näyttäviä valokuvia artisteista.

Olavi Virta – Kunnianosoitus poikkeukselliselle elämäntyölle



Olavi Virran elämäntyön kunniaksi julkaistu teos taltioi taiteilijan tulkitsemia lauluja yhtenäiseksi nuottikirjaksi. Teos on samalla läpileikkaus Olavi Virran laulajanurasta aina sen alkuvaiheista loistavan menestyksen vuosiin. Suomalaisen musiikin tutkijat Anu Juva ja Juha Seitajärvi valottavat teksteissään Virran persoonaa paitsi esiintyvänä taiteilijana ja muusikkona, myös elokuvanäyttelijänä ja liikemiehenä. Samoin kirjassa esitellään ehkä monelle tuntemattomaksi jäänyttä laulajan omaa sävellystuotantoa. Kokoelmassa julkaistaan 55 laulun sanat ja melodiat sointumerkein.

Juice – Parhaat kappaleet suomirockin isähahmolta

Sun kanssas katson maailmaa ja samaa unta nään: kuin hullu huudan rakkauteni perään.

Suomirockin legendan kovimmat klassikot uudessa nuottikokoelmassa. Tapaninpäivänä ensi-iltansa saava Juice-elokuva herättää uudelleen henkiin suomirockin isähahmon ikivihreät kappaleet. Kirjassa mukana mm. Musta aurinko nousee, Syksyn sävel ja Kaksoiselämää -hitit.

Kultainen iskelmälaulukirja – Yli 100 unohtumatonta suosikkia 1930-luvulta tähän päivään

Suomalaisille rakkaita iskelmiä aikojen alusta tähän päivään. Laulustoltaan laaja, mutta helposti mukana kulkeva kirja sisältää upean valikoiman kotimaisia unohtumattomia iskelmäsuosikeita. Mukana mm. Suklaasydän, Särkyneen toiveen katu, Ranskalaiset korot ja Sinun vuorosi loistaa.

