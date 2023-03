Ihanteellista valoa kylpyhuoneeseen

LEDVANCE on tuonut markkinoille SMART+ WiFi -kylpyhuonevalaisimet, joilla voi mukauttaa kylpyhuoneen valaistusta helposti tarpeeseen sopivaksi. Värilämpötilaa vaihtavat älyvalaisimet sopivat erinomaisesti yleiseen käyttöön kylpyhuoneessa. Niitä voidaan himmentää ja valon värilämpötilaa voidaan säätää helposti lämpimän valkoisen (3000 K) ja päivänvalon (6500 K) välillä.

SMART+ WiFi -teknologiaa käyttävien kylpyhuonevalaisimien toimintoja ohjataan kätevästi älypuhelimeen ladattavalla maksuttomalla LEDVANCE SMART+ WiFi -sovelluksella. Sovelluksessa on lukuisia valmiiksi automatisoituja valaistusvaihtoehtoja, joita voi helposti myös muokata oman maun ja tarpeiden mukaan. Sovelluksessa voi myös luoda useista valonlähteistä omia ryhmiä. Linkittämällä sovelluksen Amazon Alexa tai Google Assistant -älykaiutinjärjestelmään, voidaan SMART+ WiFi -tuotteita ohjata äänikomennoilla. Lisäksi valaistuksen ohjaaminen onnistuu myös erillisellä kaukosäätimellä.

SMART+ WiFi -kylpyhuonevalaisimien valon värilämpötilan säätö- ja himmennysominaisuuksien ansiosta kylpyhuone on aina täydellisesti valaistu.

LEDVANCE SMART+ WiFi Orbis Bath IP44 TW -seinävalaisimet

Kylpyhuoneisiin soveltuvat tyylikkäät älyseinävalaisimet antavat peilin läheisyydessä optimaalista valoa laittautumiseen ja tunnelmallista valoa kylpyhetkiin. WiFi-teknologialla toimivat valaisimet ovat ohjattavissa LEDVANCE SMART+ WIFI -sovelluksella. Valaisimien valon määrää ja värilämpötilaa on mahdollista säätää lämpimän valkoisen ja päivänvalon välillä (3000 - 6500 K). Näin kylpyhuone on aina ihanteellisesti valaistu. Valaisimia on saatavilla mustana ja valkoisena, sekä eri pituuksilla 30 cm tai 40 cm. Valaisimet tuottavat pituudesta riippuen 1200 tai 1600 luumenin valovirran.

LEDVANCE SMART+ WiFi Orbis Disc IP44 -kattovalaisimet

Pyöreät ja ohuet pinta-asennettavat älykattovalaisimet koristekehyksellä ovat yksinkertaisen kauniita ja valaisevat ihanteellisesti kylpyhuoneen. WiFi-teknologiaa käyttävien valaisimien valon määrää ja värilämpötilaa on mahdollista säätää lämpimän valkoisen ja päivänvalon välillä (3000 - 6500 K). Valaisimia on saatavilla eri värisillä kehyksillä ja eri kokoisina. Mustakehyksinen valaisin on halkaisijaltaan 50 cm ja antaa valoa 4000 lm. Valkokehyksinen valaisin on halkaisijaltaan 40 cm ja antaa valoa 1900 lm. Kromikehyksinen valaisin on halkaisijaltaan 30 cm ja antaa valoa 1400 lm.

LEDVANCE SMART+ WiFi Neon flex LED-nauha

Sisustuksellinen LED-nauha on ihanteellinen valinta erilaisten valaistustunnelmien luomiseen kylpyhuoneessa. Se antaa tasaista valoa eri värilämpötiloissa (2700 K - 6500 K) ja väreissä, joita on valittavana noin 16 miljoonaa erilaista. Lisäksi nauha on himmennettävissä. WiFi-teknologialla toimiva monipuolinen LED-nauha soveltuu kylpyhuoneiden lisäksi puutarhoihin, parvekkeille ja muihin ulko- tai sisätiloihin luomaan niin epäsuoraa kuin suoraa valaistusta. LED-nauhan kotelointiluokka on IP65 ja virtalähteen IP44. Saatavilla 3 metrin ja 5 metrin pituisena.

SMART+ WiFi -tuoteperheeseen sisältyy kylpyhuonevalaisimien lisäksi monipuolisesti erilaisia valaisimia sisä- ja ulkotiloihin, lamppuja, etäohjattavia pistorasioita, kaukosäädin sekä LED-valonauhoja. Ne ovat saatavilla hyvin varustelluilta jälleenmyyjiltä.

SMART+ WiFi ja SUN@HOME-älyvalaistustuotteita on esillä Viestintätoimisto Manifeston Showroomissa sekä digitaalisessa Showroomissa. Pyydä tunnukset digitaaliseen Showroomiin nettisivujen kautta tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen showroom@manifesto.fi.