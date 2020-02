IHME SISÄLLÄSI – Odotettu joogakirja raskauden tueksi

SINÄ RIITÄT. LÖYDÄ OMA TAPASI OLLA RASKAANA, SYNNYTTÄÄ JA OLLA ÄITI. Joogaa raskausaikaan – Ihme sisälläsi on odotettu, kätilöiden tarkistama tietopaketti joogasta, raskaudesta ja synnytyksestä. Se on odottajan lempeä kanssakulkija matkalla kohti vanhemmuuden ensi viikkoja.

Kirja koostuu selkeistä, testatuista, turvallisista raskausjoogaharjoituksista sekä monipuolisista, sisäistä rauhaa ja armollisuutta voimistavista hengitys- ja mielikuvaharjoituksista. Yhdessä nämä kasvattavat odottajan luottamusta oman kehonsa viisauteen ja tukevat häntä kokonaisvaltaisesti muutoksessa. Lisäksi kirjassa on tietoa raskauden eri vaiheista, erilaisista synnytystavoista ja synnytykseen valmistautumisesta.

Raskaus ja synnytys ovat elämän suuria siirtymiä, joiden myötä syntyvät ja uudistuvat myös äiti, perhe ja mahdollinen toinen vanhempi. Kirja auttaa pohtimaan myös synnytyksen jälkeistä aikaa ja korostaa itsemyötätunnon merkitystä vanhemmuudessa.

Kirjan kirjoittaja FM Hanna-Mari Nieminen on kokenut joogaohjaaja, doula, Spinning Babies®-synnytysvalmentaja ja äiti. Hän on kouluttautunut monipuolisesti raskausjoogan asiantuntijaksi ja työskentelee säännöllisesti tulevien vanhempien kanssa. Joogalla on ollut tärkeä rooli Hamin omissa raskauksissa ja synnytyksissä.

Kuvissa esiintyy joogaopettaja Meri Mort, joka jakaa kirjassa myös raskausajan päiväkirjamerkintöjään. Kirja sai alkunsa Merin raskaudesta syksyllä 2018 kun hän pyysi Hamia doulakseen.

Valokuvaaja Liisa Valosen laadukkaat kuvat siivittävät lukukokemusta. Kirjan on kustantanut Readme.fi

